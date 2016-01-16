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İran’a uygulanan yaptırımlar kaldırılıyor

Yaptırımların kaldırılmasıyla İran'ın ülke dışında bulunan varlığına tekrar erişimine izin verilecek

16 Ocak 2016 14:32

Tahran'ın kısaca P5+1 olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler'in (BM) 5 daimi üyesi ile Almanya'yı kapsayan grupla nükleer program konusunda uzlaşmaya varmasının ardından İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılacağı açıklandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüşmeler yürüten İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, yaptırımların bugünden itibaren kaldırılacağını söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bugün Tahran yönetiminin avarılan anlaşma uyarınca nükleer enerji programını küçülttüğünü açıklaması bekleniyor.

Yaptırımların kaldırılmasıyla İran'ın ülke dışında bulunan ve dondurulmuş olan milyarlarca dolarlık varlığına tekrar erişimine izin verilecek.

Ayrıca İran'ın yeninden uluslararası piyasalara petrol ihracatının da önü açılacak.

İran haber ajansı ISNA, Zarif'in yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından "Bugün İran halkı için güzel bir gün" dediğini aktarıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise tarafların nükleer program anlaşmasını uygulamaya koymak için doğru yönde adımlar attığını ifade etti.

Anlaşma uyarınca Tahran, nükleer program kapsamındaki santrfüj sayısını önemli ölçüde azaltacak ve Arak kenti yakınlarındaki reaktörlerin faaliyetini tamamen durduracak.

Temmuz 2015'te varılan anlaşma uluslararası diplomasi açısından önemli bir dönüm noktası olarak yorumlanmış ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından da 'tarihi' olarak nitelenmişti.

Ancak ABD'de özellikle Cumhuriyetçiler anlaşmayı yetersiz buluyor ve bu anlaşmayla İran'ın nükleer silah üretimine engel olunamayacağını savunuyor.

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