-İRAN'A NÜKLEERDE "YENİ TEKLİF" ÇALIŞMASI WASHINGTON (A.A) - 29.10.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin, İran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmeler için yeni bir teklif üzerinde çalıştıklarını söyledi. Crowley, günlük basın toplantısında, Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili haberine dair bir soruyu yanıtladı. Sözcü Crowley, "Yakın gelecekte görüşmeler olursa, nükleer yakıt takası konusunda yeni bir teklif sunabileceğimizi umuyorum, ancak hala belli detaylar üzerinde çalışıyoruz" dedi. Yenilenmiş bir teklifin, güven inşası tedbiri olarak katkı sağlayabileceğine işaret eden Crowley, ancak Tahran'daki araştırma reaktörüyle ilgili yakıt takası planı yeniden canlandırılsa bile, bunun İran'ın nükleer niyetleriyle ilgili daha geniş boyuttaki kaygıları gidermeyeceği uyarısında bulundu. Crowley, "İran'ın masaya dönmesi halinde yeni bir teklif geliştirmeye hazırız. Bu teklifin yenilenmesi önemli, çünkü İran'ın son 12 ay içinde devam eden uranyum zenginleştirme faaliyetini hesaba katmalıyız" diye konuştu. Türkiye, Brezilya ve İran arasında imzalanan Tahran Bildirisi'ne ve ABD'nin bu bildirinin içeriğine yönelik eksik bulduğu noktalara atıf yapan Crowley, "Ancak, nükleer yakıt takası konusunda yenilenmiş bir teklifin potansiyel değerinin olduğu yönündeki görüşümüz devam ediyor. Ülkelerle bunun hakkında konuşuyoruz" dedi. NYT, Amerikalı bir üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin İran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmeler için yeni bir teklif hazırladıklarını bildirmiş, yeni teklifin, geçen yıl İran tarafından reddedilen tekliften daha zor koşullar içereceğini yazmıştı. ABD Başkanı Barack Obama ve müttefiklerinin Tahran'a sunulacak teklif konusunda anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını belirten gazete, yeni teklifte İran'ın ülke dışına göndermesi istenen az zenginleştirilmiş uranyum miktarının 2000 kilograma çıkarılacağını kaydetmişti. Önceki teklifte bu miktar 1200 kilogramdı.