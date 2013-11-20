İran'a milyar dolarlık nükleer mesaj

P5+1 ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin yeni turu bugün başlıyor. Pazarlıklar öncesi olumlu sinyaller gelirken, anlaşma sağlanması halinde hafifletilmesi beklenen yaptırımlardan bazıları da belli olmaya başladı.

Zirve öncesi hem İran hem de ABD'den süreci destekler açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, müzakerelerden bir gün önceki İtalya ziyareti sırasında konuştu: Bence görüşmelerden başarılı sonuç almamız mümkün. Yeter ki taraflar siyasi azim ve iyi niyetle masaya otursunlar. Cenevre'ye bu tur sonunda anlaşmaya varma niyetiyle gidiyorum.

Amerika Birleşik Devletleri'nden de benzer açıklamalar geldi. ABD BaşkanI Barack Obama, kongre üyelerine, müzakereler devam ederken İran'a yönelik yeni yaptırım kararı alınmaması çağrısını yineledi. Obama, varılacak anlaşmayla İran'ın nükleer silah üretmediğini ispatlaması için zaman kazandıracağını belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, İran'la uzlaşma zemini sağlanmaması halinde uranyum zenginleştirme çalışmalarının süreceği ve İran'ın nükleer stoğunun artacağına dikkat çekildi.

10 milyar dolardan az!

Cenevre’de anlaşma sağlanması halinde, hafifletilmesi beklenen yaptırımlardan bazıları da belli olmaya başladı.

ABD Başkanı Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, Cenevre'de anlaşma sağlanırsa İran'a ait üzerindeki blokaj kaldırılacak nakİt miktarının 10 milyar dolardan az olacağını açıkladı. ABD ve Avrupa Birliği, nükleer programının barışçıl olmadığı iddiasıyla 10 yıldan fazla süredir iran'a yönelik ağır ekonomik ve ticari yaptırımlar uyguluyor.

10 yıl sonra Cameron aradı

Öte yandan İngiltere Başbakanı David Cameron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi yaptı. İngiltere Başbakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cameron'ın 10 yıldan fazla süredir bir İran Cumhurbaşkanını arayan ilk İngiltere Başbakanı" olduğu ve telefon görüşmesinin yarın Cenevre'de başlayacak İran'ın nükleer programıyla ilgili ikinci tur görüşmelerden önce yapıldığı belirtildi.

İran ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı alan İngiltere, geçen hafta Ajay Sharma'yı İran'a "yerleşik olmayan" maslahatgüzar olarak atamıştı.

İngiltere, İran'ın başkenti Tahran'daki diplomatik temsilciliklerinin 2011 yılında bir grup öğrenci tarafından basılması ve 6 elçilik görevlisinin rehin alınmasının ardından büyükelçiliğini kapatmıştı.

İngiltere'nin, nükleer programı dolayısıyla aldığı yeni yaptırım kararının ardından Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı, 1979 yılındaki İran İslam Devrimi'nden sonra iki ülke arasında yaşanan en kötü kriz olarak nitelendirilmişti.

Birleşik Krallık, İran Cumhurbaşkanlığı'na Hasan Ruhani'nin seçilmesiyle başlayan ikili ilişkilerdeki yumuşama süreciyle yeniden bu ülkeye maslahatgüzar gönderme kararı almıştı.