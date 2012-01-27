-İran'a ambargo Yunanistan'ı vuracak ATINA (A.A) - 27.01.2012 - Avrupa Birliği'nin İran'dan petrol ithalatına ambargo getiren kararı İran'dan çok Yunanistan gibi enerjide İran'a bağımlı olan Avrupa ekonomilerini vuracak. Petrol ihtiyacının yüzde 40'a yakınını İran'dan ithal eden Yunanistan'da ambargo kararından sonra petrol fiyatlarının tavan yapması bekleniyor. Athens News gazetesinin haberine göre, Yunan Petrol Ticaretçileri Birliği başkanı Mihalis Kusis, ambargo nedeniyle Yunanistan'da benzin fiyatlarının tavan yapacağı görüşünde. Kusis, kurşunsuz benzinin litre fiyatının ise 2 avroya çıkabileceğini söyledi. Ambargo ihtimali bile, AB'nin konuyu tartıştığı Aralık ayı ortasından bu yana ülkede petrolün litre fiyatını 8 sent artırmıştı. Yunanistan'a kredi ile satış yapan tek petrol üreticisi olan İran'a uygulanan ambargo, iflas söylentileri ile gündeme gelen Yunanistan'a büyük bir darbe indirdi. Yunanistan'a petrol ithalatı ve rafinesini gerçekleştiren Yunan Petrolleri ve Motor Oil şirketleri, ambargo nedeniyle oluşacak boşluğu doldurmak için çareler arıyor. Şirketler Libya ve bazı Körfez ülkelerinden benzer koşullar altında petrol sağlayabileceğini tahmin ediyor. AB'nin İran'a ambargoyu 1 Temmuz'a kadar geciktirmesi ise Yunanistan için küçük ama önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor. Atina o zamana kadar petrol tedariki ve pazar koşullarının yeniden gözden geçirilmesi ya da İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakereler için yeniden masaya oturabileceği umudunu taşıyor.