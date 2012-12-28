İran yeni silahlarını deneyecek

Batılı ülkelerle nükleer programından dolayı gerilim yaşayan İran, Hürmüz Boğazı'nda 6 günlük bir tatbikat başlattı. Tahran, tatbikatta "yeni geliştirdiği silahlarını" da deneyecek.

Nükleer programı nedeniyle ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerle gerilim yaşayan İran, Hürmüz Boğazı'nda 6 gün sürecek bir askeri tatbikata başladı. Tahran 3 Ocak'a kadar sürecek tatbikatta gövde gösterisi yapacak.

Hürmüz Boğazı'ndan Hint Okyanusu'na kadar olan 400 bin kilometre karelik bir alanda tatbikat yapacak olan İran Deniz Kuvvetleri, yeni geliştirdikleri silahları kullacağını da duyurdu.

Tatbikat öncesi dün açıklama yapan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, yeni bir füze fırlatma sistemi geliştirdiklerini söyledi.



Yeni füze fırlatma sistemi



Fars Haber Ajansı'na konuşan Tuğamiral Seyyari, Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde de yer alacak yeni bir füze fırlatma sistemini tasarlayıp ürettiklerini belirtti. Yeni sistemin füze fırlatmada esneklik sağladığını belirten Seyyari, yeni fırlatma sistemiyle füzelerin menzilleri ve isabet oranlarını artırdığını söyledi.



'Cevap vermekten çekinmeyiz'



Hürmüz Boğazı'ndaki tatbikat öncesi bir açıklama da İran Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkan yardımcısı İsmail Koşari'den geldi. Koşari, "Batı, Hürmüz Boğazı'nda istikrarsızlık yaratırsa, cevap vermekten çekinmeyiz" dedi.



'Velayet 91' tatbikatı



Hürmüz Boğazı'nda bugün başlayan "Velayet 91" adlı tatbikatta denizaltılar, destroyerler, füze savunma sistemleri, elektronik harp donanımları, füze fırlatma sistemleri, savaş uçakları ile çeşitli büyüklükteki savaş gemileri görev yapacak.



ABD tetikte



Dünya petrol trafiğinin yüzde 40'lık bir bölümünü sağlayan Hürmüz Boğazı'nda ABD de alarmda. Tahran'ın "Gerekirse Hürmüz'ü kapatırız" tehdidini ciddiye alan ABD, Körfez ülkesi Bahreyn'e Beşinci Filo'yu yerleştirdi. Beşinci Filo'da 20 adet savaş gemisi bulunuyor. Katar'da da ABD'nin askeri hava üssü bulunuyor. Hürmüz Körfezi'ndeki olası bir çatışmada ABD askeri uçakları birkaç dakika içinde müdahale edebilecek.