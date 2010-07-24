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Dünya

İran yaptırım uygulayan ülkeyle ticareti kesecek

İran yönetimi, nükleer programı nedeniyle İran'a karşı alınan BM yaptırımlarını uygulayacak ülkelerle ticareti kesmeye hazırlanıyor.

24 Temmuz 2010 03:00

T24- İran Merkez Bankası Başkan Vekili Hamid Burhani, İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansına yaptığı açıklamada, "İran'ın aktif varlıklarına karşı sınırlamalar yaratacak ülkelerle ticareti keseceğiz. Kendi aktif varlıklarımızı korumalıyız" dedi.


İran bankacılık sektörüne uygulanacak yaptırımların dünya mali sisteminde istikrarsızlık yaratacağını ileri süren Tahran yönetimi, buna karşılık İran'ın kendi aktif varlıklarını koruma yolları bulacağını savunuyor.


İran yönetiminden dün yapılan bir açıklamada, ülkenin petrol ihracatında yeni para birimlerine geçiş yapılacağı belirtilmişti. 


Petrol ticaretinde kullanılan standart para biriminin ABD Doları olmasına karşın, işlemler, teorik olarak, ilgili ülkelerin tercih edeceği para birimleriyle de yapılabiliyor.


Uzmanlar, İran'ın banka ve mali sistemine karşı uygulanan yaptırımların avro ve dolarla yapılacak işlemleri engelleyebileceğine dikkati çekiyor.

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