İran yanlışlıkla Twitter yasağını kaldırdı

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından atılan son derece demokratik ve liberal adım olarak gösterilen Twitter ile Facebook’a erişimin açılmasının bir sistem hatası sonucu olduğu ortaya çıktı.

hurriyet.com.tr'den Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Rus RIA Novosti ajansının bildirdiğine göre İran elektronik haberleşme denetim kurumu sistemi dün bir hata sonucu İran halkına VPN servis sağlayıcı istasyonu kullanmadan sosyal paylaşım ağlarına giriş izni vermeye başladı. Erişime yasağın sistem hatası sonucu devre dışı kaldığını bilmeyen kullanıcı ve basın “İran dünyaya açılıyor” mesajları geçmeye başlaması üzerine arıza fark edildi. Bugün öğle saatlerinde IP adreslerini filtreden geçirme sistemi onarılınca Twitter ile Facebok erişim yasağı tekrar yürürlüğe girmiş oldu.

İranlılar çok sayıda mesaj paylaştı

Ülkenin birçok yerinde, farklı servis sağlayıcılarını kullanan İranlılar dün sosyal medyaya erişim sağlayabilmişti. Birçok kullanıcı durumun yarattığı şaşkınlıkla ilgili mesajlar paylaştı.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı için olayın teknik bir aksaklık olduğu da öne sürülmüş, ancak geçtiğimiz yıldan bu yana İran'da yaşanan sosyal medya açılımı nedeniyle erişim izinlerinin verilmiş olmasına daha kuvvetli bir ihtimal olarak görülmüştü.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney Facebook, Twitter ve Instagram kullanıyor.

Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Twitter'ı aktif kullanan isimler. Ruhani geçtiğimiz günlerde Twitter'dan Yahudilerin Roş Aşana bayramını kutlamasıyla ve ABD'li siyasetçi Nancy Pelosi'nin kızıyla girdiği diyalogla çok konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı daha önce de internet yasaklarını "beyhude" olarak nitelendirmişti.

Son olarak tüm kabineye Facebook hesabı açmaları yönergesi verilmişti.

İran'da sosyal medyaya erişim kağıt üzerinde yasak olsa da birçok teknolojiden anlayan kullanıcı VPN aracılığıyla sosyal medyaya erişim sağlayabiliyor.