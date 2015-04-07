İran ve Türkiye'den işbirliği mesajları



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ziyaretinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Liderler görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Yemen'deki duruma ilişkin olarak, “Oradaki savaşın sonlandırılması ve Yemen'e yeniden barış ve güvenliğin hâkim olması için yardım etmemiz gerektiği konularında hemfikiriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında Yemen konusuna doğrudan değinmezken, “Bu kana, bu zulme son vermek zorundayız” diye konuştu.

Ekonomik konular

Görüşmede doğalgaz fiyatı başta olmak üzere çeşitli ekonomik konular da gündeme geldi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, iki komşu ülkenin ticaret hacmini iki katına çıkarmak istediklerini belirtirken, “İkili ticaret hacminin yakında 30 milyar dolar (hâlihazırda 13 milyar 700 milyon dolar) eşiğini aşmasını umuyoruz” dedi. Ruhani, Türkiye'ye Batı ile nükleer müzakerelerdeki desteği için de teşekkür ederek, “Nükleer uzlaşmanın ikili ilişkilere yarayacağından eminiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İran'dan doğalgaz fiyatını düşürmesini talep etti. Erdoğan, “En pahalı doğalgazı İran'dan alıyoruz. Bu noktada olmak istemeyiz. Bunu uygun bir yere getirmemiz lazım" diye konuştu.

İran ve Türkiye yönetimleri, Suriye ve Yemen'deki krizlere ilişkin farklı görüşlere sahip. Son dönemde İran ile Türkiye arasındaki gerginliğin ‘diplomatik kriz' aşamasına geldiği yorumları yapılırken, çok sayıda İranlı milletvekili Erdoğan'ın “İran, bölgeyi adeta kendine domine etmenin gayreti içerisindedir, böyle bir çalışmanın içerisindedir. Buna müsaade edilebilir mi?" sözleri üzerine ziyaretin iptal edilmesi talebiyle Ruhani'ye bir mektup göndermişti.

Türkiye Yemen'de Suudi Arabistan'ın Şii Husi milislerine yönelik hava saldırısını desteklerken, İran operasyonun bir an önce sonlandırılmasını istiyor. İran, Suriye'de Esad rejimine verdiği destekle de biliniyor.