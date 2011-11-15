-İran ve Iraklı komutanlar bir araya geldi TAHRAN (A.A) - 14.11.2011 - İran ve Irak silahlı güçlerinin komutanları, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin geliştirilmesi konusunda hemfikir olduklarını bildirdi. İran televizyonunun internet sitesine göre, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Babakir Zebari ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Irak'la paylaştıkları uzun sınırdan dolayı savunma konusunda en iyi askeri işbirliğini sağlayabileceklerini" belirtti. "Bölgede ve bölge dışında İran ve Irak'ın ortak düşmanlarına karşı işbirliği yapabileceklerini" söyleyen Ali Caferi, "bu işbirliğinin, güvenlik, ortak tatbikatlar ve uzmanlık paylaşımı gibi alanlarda yapılabileceğini" kaydetti. Ali Caferi ayrıca, General Zebari ile birlikte birçok niyet mektubunun da imzaladığını açıkladı. Zebari de açıklamasında, "İran'la uzun bir sınıra sahip olduklarını ve işbirliği sayesinde bazı sorunların çözülebileceğini, bu sorunların çözümünde İran'ın uzmanlığından yararlanabileceklerini" söyledi. Zebari dün de, İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur'la görüşmüştü.