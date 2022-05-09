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Dünya

İran ve Irak arasında doğalgaz anlaşması yapıldı

"İran’ın Irak’a günlük 8 milyon metreküp olan doğalgaz ihracatının günlük 30 milyon metreküp düzeyine çıkmasına dair İran ile bazı anlaşmalar yapıldı"

09 Mayıs 2022 17:41

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Bağdat’ın Tahran ile doğal gaz ithalatı konusunda bazı anlaşmalara vardığını söyledi.

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