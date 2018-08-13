T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran ve Çin'e 'haber vermeden giden' Norveç Balıkçılık Bakanı istifa etti

Norveç yasalarına göre yabancı ülkelere tatile gidecek olan bakanlar bu konuda önceden bilgi vermek zorunda

13 Ağustos 2018 19:07

Çin ve iran'a tatil amaçlı giden Norveç Balıkçılık Bakanı Per Sandberg gezilerinden hükümeti haberdar etmediği için gelen sert tepkilerin ardından istifa etti.

Temmuz ayında İran doğumlu kız arkadaşı ile İran'a tatile giden, mayısta ise Çin'e bir gezi yapan Norveç Balıkçılık Bakanı Sandberg hükümetin güvenlik protokollerini ihal ettiğini kabul etmesinin ardından istifa etti.

Göçmen karşıtı sağcı Gelişim Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı da olan 58 yaşındaki Sandberg'in gezilerinden hükümeti haberdar etmemesi ve İran'a seyahatinde yanına hükümetin tahsis ettiği cep telefonunu alması Başbakan Erna Solberg'in tepkisini çekmişti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Norveç yasalarına göre yabancı ülkelere tatile gidecek olan bakanlar bu konuda önceden bilgi vermek zorunda. Ayrıca hükümetin tahsisi ettiği cep telefonlarının Norveç'in güvenlik konusunda işbirliği yapmadığı ülkelerde kullanılması yasak. 

Sandberg gezileri konusunda neden yetkilileri bilgilendirmediğini ise açıklamadı. 

ETİKETLER

Norveç Balıkçılık Bakanıistifa etti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24