İran ve Avustralya, IŞİD'e karşı istihbarat paylaşımı yapacak

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, anlaşmanın her iki ülkenin de IŞİD'e karşı mücadelesinde yardımcı olacağını söyledi.

İran'a ilk ziyaretinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Bishop, İran'ın Irak'taki faaliyetlerinde elde edeceği istihbarata Avustralya'nın da erişimi olacağını belirtti.

Avustralya'dan Irak ve Suriye'de IŞİD'e katılanların sayısının yaklaşık 100 olduğu tahmin ediliyor. Avustralyalı yetkililer, IŞİD'e katılanların ülkenin iç güvenliğine de tehdit oluşturduğu uyarısında bulunuyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Bishop, İran'la varılan anlaşmanın 'terörle mücadelede faydalı olacağını' kaydetti. ABD News kanalına konuşan Bishop, "İran'ın aradığımız bilgilere sahip olduğuna inanıyoruz, onlar da bizimle bilgi paylaşımına memnuniyetle yaklaştılar" dedi.

Geçen hafta sonu Avustralya'da Çanakkale Savaşı'nın 100. yıldönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklere bombalı saldırı düzenlemeyi hedefleyen beş kişi tutuklanmıştı.

Bishop, Avustralya'nın İran'la istihbarat paylaşımı fikrini 2014 yılında değerlendirmeye aldığını belirtti.

Aralık'taki 'rehine krizi'

Değerlendirme, Aralık ayında İranlı mültevi Man Haron Monis'in Sidney'deki bir kafede 18 kişiyi rehin almasından sonra hızlandı.

Polisin müdahalesinde rehin alınanlardan 34 yaşındaki Tori Johnson ve 38 yaşındaki Katrina Dawson ile saldırgan ölmüştü.

Monis'in herhangi bir 'terör örgütü bağlantısı bulunmadığı' ve saldırı günü arananlar listesinde olmadığı ifade edildi.

Avustralya, IŞİD'e karşı mücadelede ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun bir parçası. Koalisyona dahil olmayan İran'ın Irak'ta IŞİD karşı mücadelede aktif bir rol üstlendiği düşünülüyor.

Mar ayında İran destekli Şii gruplar Irak hükümetinin Tikrit'in IŞİD'den geri alınması operasyonuna yardım etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Kuvvetleri Generali Kasım Süleyman'a bağlı İranlı askeri danışmanlar operasyonun başında birliklerin koordinasyonunu sağlamıştı.