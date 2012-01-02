-İran uzun menzilli füze denedi TAHRAN (A.A) - 02.01.2012 - Basra körfezinde askeri tatbikat yapan İran'ın başarılı bir uzun menzilli füze denemesi yaptığı bildirildi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya füze denemesi hakkında açıklamada bulunan İran Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğamiral Mahmud Musevi, ''Kadir'' adlı uzun menzilli füzenin denemesinin başarıyla yapıldığını belirtti. Musevi, karadan denize atılan uzun menzilli Kadir füzesinin Basra körfezinde belirlenen hedefleri başarıyla yok ettiğini kaydetti.