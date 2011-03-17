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Dünya

İran uzay kapsülü taşıyan füze fırlattı

İran, uzaya bir hayvan göndermek için tasarladığı teçhizatı denemek amacıyla uzay kapsülü taşıyan yeni füzesi Kavoşgar-4'ü fırlattı.

17 Mart 2011 02:00

T24 - İran, uzaya bir hayvan göndermek için tasarladığı teçhizatı denemek amacıyla uzay kapsülü taşıyan yeni füzesi Kavoşgar-4'ü fırlattı.

İran'ın uzaya gönderdiği füzeyi resmi IRNA ajansı duyurdu.İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, ilk yaşam kapsülünü Kavoşgar-4 füzesini kullanarak başarıyla fırlatmıştır" denildi. Füze, salı günü İran Uzay Ajansı tarafından fırlatıldı.

IRNA, sistemin performansı ile fırlatma platformu, motorları, elektronik sistemleri, telemetri ve füze ile kapsülün ayrılma sistemlerini denemek amacıyla fırlatma işlemi, İran'da yeni yıldan (21 Mart) önce yapılacak.

2009'da yörüngeye bir uydu yerleştiren ve 2010'da uzaya küçük hayvanlar gönderen İran'ın iddialı uzay programı başta ABD olmak üzere Batılı ülkeleri endişelendiriyor.

İran'ın uzaya büyük bir hayvan göndermesi, yetkililer tarafından 2020'de insan gönderilmesi hedefinin ilk aşaması olarak takdim ediliyor.

Geçen ay kamuoyuna tanıtılan Kavoşgar-4 füzesinin 120 kilometre irtifaya yük taşıma kapasitesi bulunduğu açıklanmıştı.

IRNA ayrıca bugünkü haberinde, yer ile iletişim testlerinin de bu irtifada yapıldığını teyit etti.


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