İran uranyumu başka ülkede zenginleştirecek

T24 - İran Dışişleri Bakanı Monaçehr Muttaki, nükleer programları için kullandıkları uranyumu yurtdışında zenginleştirebileceklerinin sinyalini verdi.







Muttaki, İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt ile yaptığı görüşmeden sonra, uranyumun yurt dışında zenginleştirilmesi konusunda siyasi iradenin mevcut olduğunu söyledi.



"Her iki taraf için de garantilerin olması lazım" diyen Muttaki, zenginleştirilmiş uranyumun nerede, ne miktarda ve ne zaman İran'a teslim edileceğinin belirlenmesi gerektiğini ifade etti.



Muttaki, uranyumun yurtdışında zenginleştirilmesinin, nükleer programlarının uluslararası alanda daha sıkı kontrol edilmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.



Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Muttaki'nin Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ile Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde bir araya geldiği ve görüşmede Westerwelle'nin, İran'ın nükleer programı konusundaki endişesini dile getirdiği bildirildi.



Muttaki, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) Başkanı Yukiya Amano ile görüşecek.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad da, daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin uranyumu yurtdışında zenginleştirmeye hazır olduğunu belirtmiş, ancak bu konuda ayrıntılı bilgi vermemişti.





