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Dünya

İran: Uranyum takası anlaşmasına bağlıyız

İran, ABD öncülüğünde kabul edilen yeni yaptırım karar taslağının uranyum takası anlaşmasını olumsuz etkilemeyeceğini bildirdi.

22 Mayıs 2010 03:00

T24- İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, Türkiye ve Brezilya ile imzalanan uranyum takası anlaşmasına bağlı olduklarını söyledi.


İran'ın güven verici adım attığını ve sorunun çözümünü istediğini kaydeden Burucerdi, ''ABD'nin alelacele hareket ederek yeni yaptırım kararı aldırtmak istemesinin akıl ve mantıkla bağdaşmadığını'' belirtti.


''5 artı 1'' ülkelerinin kendileri olmadan başka ülkelerin girişimiyle, uluslararası bir sorunun halledilmek istenmesinden rahatsızlık duyduklarını ifade eden Burucerdi, bu ülkelerden dünya siyasi arenasındaki itibarlarını korumalarını istedi.


Tahran'da İran, Türkiye ve Brezilya arasında imzalanan anlaşmaya bağlı kalınacağını belirten Burucerdi, ''ABD'nin yaptırım kararına ilişkin girişimlerinin, İran'ın mantıklı kararı üzerinde hiç etkisi olmayacak. İran, taahhütlerine ve anlaşmaya bağlıdır'' diye konuştu.


Burucerdi, anlaşmaya ilişkin mektubun pazartesi günü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na (UAEK) sunulacağını belirtti ve ''ABD'nin aleyhteki propagandaları İran'ın kararını etkilemeyecek'' dedi.

İran'ın UAEK Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Türkiye ve Brezilya'nın bu kurumdaki temsilcilerinin de mektubun sunumunda hazır olacakları belirtilmişti.


Meclis Başkan Vekili Muhammed Rıza Bahüner, bir süre önceki açıklamasında, olası yeni yaptırım kararı alınması halinde uranyum takasına ilişkin anlaşmanın iptal olacağını söylemişti.
Bahüner, ''Yaptırım kararı alınması halinde İran, uranyum takası anlaşmasına uymayacak ve uranyumu yurt dışına çıkartmayacak'' demişti.


Viyana Grubu, ABD, Rusya, Fransa ve UAEK) ile uranyum takasını öngören anlaşma 17 Mayısta Tahran'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da katıldığı törende imzalanmıştı.


Anlaşma, İran'ın düşük oranda zenginleştirdiği 1200 kilogram uranyumu Türkiye'de 120 kilogram yakıtla değiştirmeyi kabulünü öngörüyor.
Viyana Grubunun anlaşmayı kabul etmesi halinde ilaç üretimi ve 850 bin kadar kanser hastasının tedavisinde kullanılmak üzere Tahran'daki araştırma reaktörüne yakıt sağlanmış olunacak.


ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya'nın üzerinde anlaştıkları karar taslağı, İran'ayönelik yaptırımları daha da ağırlaştırmayı öngörüyor. Tahran yönetimi, ''5 artı 1'' ülkelerinin yeni yaptırımları içeren karar taslağı üzerinde anlaşmasına tepki göstermişti.

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