T24 LogoT24 Logo
Dünya

İRAN, ÜNİVERSİTELERDEKİ SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMLERİNE KISITLAMA GETİRDİ TAHRAN (A.A)

24 Ekim 2010 22:11

-İRAN, ÜNİVERSİTELERDEKİ SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMLERİNE KISITLAMA GETİRDİ TAHRAN (A.A) - 24.10.2010 - İran, üniversitelerdeki sosyal bilimler bölümlerine kısıtlama getirdi. Üst düzey yetkili Ebulfazıl Hasani, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, aralarında hukuk, felsefe, psikoloji, siyaset bilimi, kadın araştırmaları ve insan haklarının bulunduğu 12 konudaki mevcut derslerin dini temellere uyum içinde olmadığını ve Batılı okulların görüşlerine dayandığını söyledi. Hasani, getirilen kısıtlamayla üniversitelerin bu başlıklarda yeni bölümler açamayacağını, ayrıca hükümetin mevcut programların içeriğini gelecek birkaç yıl içinde yüzde 70'e kadar yeniden düzenleyeceğini belirtti. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, geçen yıl, bu konuların dini şüphelere yol açabileceği endişesini dile getirmişti.  Hükümetin rakamlarına göre, İran'daki 3,5 milyon üniversite öğrencisinin 2 milyonu sosyal ve beşeri bilimler okuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24