-İRAN, ÜNİVERSİTELERDEKİ SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMLERİNE KISITLAMA GETİRDİ TAHRAN (A.A) - 24.10.2010 - İran, üniversitelerdeki sosyal bilimler bölümlerine kısıtlama getirdi. Üst düzey yetkili Ebulfazıl Hasani, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, aralarında hukuk, felsefe, psikoloji, siyaset bilimi, kadın araştırmaları ve insan haklarının bulunduğu 12 konudaki mevcut derslerin dini temellere uyum içinde olmadığını ve Batılı okulların görüşlerine dayandığını söyledi. Hasani, getirilen kısıtlamayla üniversitelerin bu başlıklarda yeni bölümler açamayacağını, ayrıca hükümetin mevcut programların içeriğini gelecek birkaç yıl içinde yüzde 70'e kadar yeniden düzenleyeceğini belirtti. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, geçen yıl, bu konuların dini şüphelere yol açabileceği endişesini dile getirmişti. Hükümetin rakamlarına göre, İran'daki 3,5 milyon üniversite öğrencisinin 2 milyonu sosyal ve beşeri bilimler okuyor.