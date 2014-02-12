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Dünya

İran Ulusal Kadın Futbol Takımı’nın dört oyuncusu erkek çıktı

Aralarında 4 erkek futbolcunun olduğu kadın futbol takımı İran'da tartışmalara neden oldu

12 Şubat 2014 12:40

İran Ulusal Kadın Futbol Takımı’nın dört oyuncusu, cinsiyet testinden geçememesi üzerine geçici olarak diskalifiye edildi.

Ülke karmasının aynı zamanda en iyi oyuncuları arasında gösterilen 4 üyesi, cinsiyet değiştirmek için bıçak altına yatmayı planlayan erkekler olduğu ortaya çıktı. Evlilik öncesi cinsel birlikteliğin ve eşcinselliğin Şeriat kanunlarına göre yasak olduğu İran’da, cinsiyet değiştirmek ise kanunen serbest. Bu oyuncular da ancak cinsiyet değiştirdikten sonra kadın futbol müsabakalarına katılma hakkını elde edecek.

Rusya'nın  Sesi Radyosu'nda yer alan ahbere göre, yaşanan gelişmelerin ardında İran Futbol Federasyonu, kulüplerin oyuncularla kontrat imzalamadan önce cinsiyet testi yapma zorunluluğu getirdi.

İran Futbol Federasyonu Sağlık Komisyonu Başkanı Ahmed Haşemian, “Bu kişiler ameliyat yoluyla sorunlarını çözebileceklerse ve ilgili tıbbi göstergelere uyacaklarsa kadın futbolu müsabakalarına katılma fırsatları olacak.” dedi.

 

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