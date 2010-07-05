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Politika

İran uçaklarına yakıt ikmali izni yok!

BM'de onaylanan yaptırım kararlarını takiben İran yolcu uçaklarına Almanya, İngiltere ve BAE havaalanlarında yakıt ikmali yapılmadı.

05 Temmuz 2010 03:00

T24 - BM Güvenlik Konseyi'nde önceki 3 kararın devamı niteliğini taşıyan yaptırımların onaylanmasının ardından Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere, İran uçaklarının havaalanlarında ikmal yapmasına izin vermedi.

İran Havayolu Şirketleri Birliği, İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarla Amerikan yaptırımlarının kabul edilmesini takiben, İngiltere, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) havaalanlarında İran uçaklarına ikmal yapılmadığını bildirdi.

İran'ın öğrenci ajansı İsna'daki habere göre, Birlik Sekreteri Mehdi Aliyari, "Tek taraflı yaptırımlar ve Amerikan yaptırımlarının kabulünden sonra, bir haftadır İngiltere, Almanya ve BAE havaalanları İran uçaklarına ikmal yapmayı reddediyor" dedi ve bu önlemin Amerikan Kongresinin İran'a petrol ürünleri satışına karşı yaptırım getiren kararının alındığı perşembe gününden beri uygulandığını söyledi.


'Iran Air ve Mahan, sorunlarla karşılaştı'


"Avrupa'ya birçok seferi bulunan İran (ulusal) havayolu şirketi Iran Air ile (özel) Mahan şirketi sorunlarla karşılaştı" diye konuşan Aliyari, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO), bu tür yaptırımların meşru olmadığını ilan etmek için duruma müdahale etme çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Barack Obama, Kongre tarafından onaylanan İran'a yeni yaptırımlar paketini imzalamış, paketin Kongre'den şimdiye kadar geçen en sert yaptırımları içerdiğini ve İran'ın rafine petrolün yanında, petrol ve doğal gaz sektörünü modernleştirmeye dönük mal ve hizmet alımını da zorlaştıracağını söylemişti.

Aliyari, İran Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Sivil Havacılık Örgütü ve Ulaştırma Bakanlığı'nın "bu yasa dışı Amerikan eylemine karşı harekete geçmesi gerektiğini" de kaydetti.


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