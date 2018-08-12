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Dünya

İran: Türkiye'ye her türlü desteğe hazırız

Ekber KARABAĞ / TAHRAN, 11 Ağustos (DHA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin Türkiye'ye karşı izlediği politikayı eleştirerek, "İran devleti ve halkı olarak her zaman Türk halkı ve devletinin yanında yer aldık ve alacağız" dedi

12 Ağustos 2018 01:24

Ekber KARABAĞ / TAHRAN, 11 Ağustos (DHA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD\'nin Türkiye\'ye karşı izlediği politikayı eleştirerek, \"İran devleti ve halkı olarak her zaman Türk halkı ve devletinin yanında yer aldık ve alacağız\" dedi.
İran devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan Kasımi, \"Türkiye yalnız değil. Türk halkı kendini yalnız hissetmesin. Daima Türklerin yanında olacağız ve yapabileceğimiz her türlü desteği hazırız\" diye konuştu.
Türkiye\'nin sınırları dışından yapılan baskılara karşı mutlaka başarı sağlayacağını söyleyen İranlı Sözcü, \"Milletlerin iradesi zorla ve baskıyla değiştirilemez\" şeklinde konuştu.
Türkiye ve İran\'ın oluşan yeni şartlarda birbirine gereken yardımı verebileceğini kaydeden Kasımi, \"Birbirimize iyi ortak olabiliriz\" diye konuştu.

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