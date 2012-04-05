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Dünya

İran: Türkiye nükleer müzakerelerden dışlanmıştır

İran, önümüzdeki hafta başlaması beklenen nükleer müzakerelerin Türkiye’de yapılmasının mümkün olmadığını net bir dille ifade etti.

05 Nisan 2012 19:23

İran, önümüzdeki hafta başlaması beklenen nükleer müzakerelerin Türkiye’de yapılmasının mümkün olmadığını net bir dille ifade etti. İran, "Türkiye'nin görüşmelerden dışlanmasına" gerekçe olarak Ankara'nın Suriye konusundaki tutumunu gösterdi.

 
İran Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, El Alem televizyonuna yaptığı açıklamada, “Türkiye artık dışlanmıştır” dedi.
 
AFP’nin aktardığına göre Burucerdi, “Türkiye’nin Suriye konusundaki radikal ve mantıksız tavrını göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye fiilen toplantıya ev sahipliği yapma yetkinliğini kaybetmiştir” diye konuştu.
 

Ankara İran'dan izahat istedi

 
Birçok İranlı yetkili de dün yaptıkları açıklamalarda, 13 ve 14 Nisan tarihlerinde yapılacak görüşmelere, Bağdat ya da Pekin’in ev sahipliği yapabileceğini ifade etmişti.
 
Özellikle Meclis Başkanı Ali Laricani’nin hafta sonu İstanbul’da yapılan “Suriye Halkının Dostları Konferansı” konusundaki ağır eleştirileri üzerine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran’dan izahat istendiğini açıkladı.
 
İranlı Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi’yi arayan Davutoğlu, mevkidaşının kendisine İran İslam Cumhuriyeti adına yapılan bütün açıklamaların sadece dışişleri bakanı, cumhurbaşkanı ve dini lider tarafından yapıldığını, diğer açıklamaların bir bağlayıcılığının bulunmadığını söylediğini bildirdi.

 

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