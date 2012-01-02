İran: Türkiye kendi halkını öldürüyor

T24

İran’ın yarı resmi ajansı Mehr’e konuşan Muhammedi, Türkiye’nin ’Göstermelik olarak, uluslararası arenada diğer ülke halklarının haklarını savunduğunu’ söylediğini öne sürererken, "Kendi ülkesindeki savunmasız halka saldırıp onlara katliam yapmaktadır" dedi.Uluslararası kuruluşların olaya müdahil olarak konuyu incelemesini isteyen İkbal Muhammedil, "İran Meclisi’ndeki Kürt milletvekilleri olarak Ankara’ya mektup göndererek sorumlular hakkında gereken işlemin yapılmasını isteyeceğiz" dedi. İranlı milletvekili, "cinayet" ve "insanlık dışı" olarak değerlendirdiği olay için ölenlerin ailelerine başsağlığı mesajı göndereceklerini ekledi.