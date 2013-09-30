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Dünya

'İran, Türkiye ile gizli ticaret anlaşmaları yapıyor'

İngiliz Daily Telegraph'a göre, İran'a yüzlerce milyon dolar nakit para sağladıklarından kuşku duyulan bir dizi Türk şirketi tespit edildi.

30 Eylül 2013 14:55

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, İran'ın, Türkiye ve Irak gibi komşu ülkelerle kurduğu gizli ticaret bağlarıyla ekonomik yaptırımları aşmaya çalıştığını iddia etti.

Yaptırımlar İran ekonomisini giderek çıkmaza sokuyor.

İran para birimi tüm zamanların en düşük seviyesine indi. Yıllık enflasyon yüzde 35 dolayında.

İngiliz Daily Telegraph gazetesine göre İran, para birimini istikrara kavuşturmak için gizli kapaklı ticaret ağlarıyla ülkeye döviz ve altın sokmaya çalışıyor.

Gazete, Türkiye'den İran'a altın ithalatında keskin bir artış yaşandığını yazdı.

İngiliz gazetesine göre, İran'a yüzlerce milyon dolar nakit para sağladıklarından kuşku duyulan bir dizi Türk şirketi de tespit edildi.

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