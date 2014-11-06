İran Türk taşıtlarına yakıt satışını durduruyor

İran Karayolları Ulaştırma ve Bakım Kurumu’na bağlı Gümrük ve Transit Ofisi Genel Müdürü Muhammed Cevad Artçiyan, Kasım ayının sonlarından itibaren Türk taşıtlarına İran içerisinde yakıt satışının durdurulacağını duyurdu.

Anadolu Ajans’tan Zeynep Biçkioğlu’nun haberine göre, Artçiyan, resmi haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, iki ülke arasında “akar yakıt fiyat farkı” uygulaması ile başlayan ve bir süredir devam eden transit sorunun ardından, Türkiye’nin “Türk taşıtlarının İran’a girişlerdeyakıt depolarının mühürlenmesi” önerisini uygulamaya koyacaklarını belirtti.

Uygulamaya Kasım ayının sonlarından itibaren başlanılacağını belirten Artçiyan şunları söyledi:

“İran’a girişlerde yakıt depoları mühürlenecek olan Türk taşıtlarına, ülke içerisinde de birçok noktada takibe ve kontrole tabi tutulmak suretiyle İran’da yakıt alımı yapmalarına müsaade edilmeyecek."

İran’ın “ülkelerinde yakıt fiyatının Türkiye’ye oranla çok daha ucuz olmasını” neden göstererek sınır geçişlerinde Türk taşıtlarından akaryakıt fiyat farkı uygulaması adı altında tek taraflı olarak ücret alması ve Türkiye’nin konuya itirazının sonuçsuz kalmasının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 10 Ekim 2014’ten itibaren mütekabiliyet uygulaması kapsamında İran taşıtlarından aynı ücreti almaya başlamıştı.

Türkiye’nin uygulamaya başlamasının ardından İran tarafı, 11 Ekim’de akaryakıt fiyat farkını iki katına çıkarmış, Türkiye yine mütekabiliyet esasları çerçevesinde fiyatları yükseltmişti.