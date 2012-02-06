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Dünya

İran: Toprağını kullandıran ülkeyi vururuz

İran, kendisine yönelik bir saldırıda, topraklarını kullandıracak olan ülkeleri vuracağı tehdidinde bulundu.

06 Şubat 2012 02:00

T24 - İran, kendisine yönelik bir saldırıda, topraklarını kullandıracak olan ülkeleri vuracağı tehdidinde bulundu.
 

İran Devrim Muhafızları'nın Başkomutan Yardımcısı Hüseyin Selami, "İran'a karşı bir operasyonda düşmanlar tarafından kullanılacak herhangi bir yer, silahlı kuvvetlerimizce saldırıya uğrayacaktır" dedi.


İran, ülkenin güneyinde yeni bir askeri tatbikat düzenliyor. Nükleer programı nedeniyle İran ile batılı ülkeler arasındaki gerilim son dönemde tırmanmış durumda. İsrail'in bu yaz İran'ı vurabileceği yönünde iddialar medyada yeralırken, Tahran yönetimi böyle bir saldırıya misillemesinin ağır olacağını belirtmişti.



'Diplomatik çözüm sağlanmalı'


ABD Başkanı Obama, İran'ın nükleer programına diplomatik yolla çözüm bulunması gerektiğini belirtti. Amerikan NBC televizyonuna konuşan Obama, körfez ülkelerinde yaşanacak her hangi bir gerginliğin hala Afganistan'da askerleri bulunan ABD ve petrol fiyatları üzerinde büyük bir etkisi olacağına dikkat çekti.



'İsrail İran'I vurma kararı almadı'


Obama, bu yüzden önceliğinin diplomatik bir çözüm sağlamak olduğunu söyledi. İran'ın nükleer güç olmasını engellemek için İsrail ile yakın bir işbirliği içerisinde çalıştıklarını da belirten Obama, İsrail'in İran'ı bahar aylarında vurmayı planladığı yönündeki iddialarla ilgili olarak da İsrail'in bu konuda aldığı herhangi bir karar olmadığını söyledi.

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