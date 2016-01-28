İran: Yeni bir maske altındaki teröristler Cenevre'ye gitmemeli

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması planlanan Suriye barış görüşmelerine Suudi Arabistan'ın "Yeni bir maske altındaki teröristlerin" katılmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Amirabdollahian, Rusya ziyaretinde yaptığı basın toplantısında "Yeni bir maske altındaki teröristler, Suriyeli yetkililerin temsilcileriyle müzakere masasına oturmamalı. Bu en önemli koşul" diye konuştu.

Amirabdollahian, Suudi Arabistan'ın Cenevre'ye gidecek muhalifler listesine "Teröristleri ekleyerek etkisini artırmaya çalıştığını" söyledi ve "Suudi Arabistan'ın tanınan teröristleri dahil etmekte ısrarcı olmasının kendi açısından kesinlikle yapıcı olmadığına inanıyoruz" dedi.

Suudi destekli Suriyeli muhalifler ise, Cuma günü başlaması beklenen görüşmelere katılıp katılmayacaklarını almak için üçüncü kez toplandı. Ancak toplantıda Birleşmiş Milletler'e (BM) yöneltilen soruların yanıtlarının beklenmesi kararlaştırıldı.

Suudi destekli muhalefet beklemede

AFP haber ajansının aktardığına göre Riyad'da kurulan Suudi destekli Yüksek Müzakere Komitesi, görüşmelerde yer alacak tek muhalif heyet olmayı istiyor. Komite ayrıca, diğer muhalif gruplara davetiye gönderilmesi üzerine BM'den daha fazla bilgi talep etti.

Yüksek Müzakere Komitesi, henüz BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura'dan bir yanıt almadığını belirtiyor.

Komite sözcüsü Riad Hijab, Salı günü yaptığı yazılı açıklamada Suriye rejimini 'heyetin güvenilirliğini sorgulayarak siyasi süreci tehlikeye atmakla' suçladı ve Şam'ın muhalif heyet oluşumuna bazı tartışmalı isimleri eklemeye çalıştığını söyledi.

Komite ayrıca barış görüşmelerinin gündeminde insani sorunların da yer alması, bazı bölgelerdeki kuşatmanın kaldırılması talebinde bulundu.

Reuters'ın haberine göre PYD'nin de bileşeni olduğu Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı Heysem Menna da, 'barış görüşmelerine katılması gereken' 15 ismi BM'ye gönderdiğini söyledi.

Cenevre'de heyetlerin yüz yüze görüşmelerden ziyade dolaylı müzakerelerde bulunması bekleniyor.

Suriye rejimi de görüşmelerde baş müzakereci olarak Suriye'nin BM Büyükelçisi Beşar el Caferi'yi görevlendirdi.