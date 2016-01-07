T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran: Suudi uçakları Arabistan'daki büyükelçiliğimizi vurdu!

Suudi Arabistan'ın 47 kişiyi idam etmesi sonrası İran'la gerilen ilişkiler tırmanıyor...

07 Ocak 2016 15:21

İran, Suudi Arabistan'ın Yemen'in başkenti Sana'daki İran Büyükelçiliği'ni vurduğunu, bazı güvenlik görevlilerinin yaralandığını iddia etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Şii din adamı Nimr el Nimr’in idamı yüzünden Suudi Arabistan’la diplomatik ve ekonomik ilişkileri kopan İran, Suudi jetlerinin kasten Yemen’in başkenti Sana’daki büyükelçiliği vurduğunu açıkladı. Devlet kanalı IRIB’e göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cebir Ensari, “Suudi Arabistan’ın bu kasti hareketi diplomatik misyonları koruyan tüm uluslararası konvansiyonlara aykırı” dedi. Personelin yaralanması ve binaya verilen zarardan Suudi hükümetinin sorumlu olduğunu söyleyen Ensari, saldırının ne zaman gerçekleştiğini ise belirtmedi.

​Yemen’de Mart 2015’ten beri operasyon yapan ve Suudilerin başını çektiği koalisyondan yapılan açıklamada ise İran’ın iddiasının incelendiği ifade edildi. Jetlerin dün gece Husilerin füze rampalarını hedef alan operasyonlar düzenlediğini söyleyen koalisyon sözcüsü Ahmed Asseri, Husilerin elçilikler dahil olmak üzere pek çok sivil tesisi üs olarak kullandığına dikkat çekti.

ETİKETLER

iranarabistanuçaklarsuudvurdubüyükelçilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24