İran: Suudi uçakları Arabistan'daki büyükelçiliğimizi vurdu!

İran, Suudi Arabistan'ın Yemen'in başkenti Sana'daki İran Büyükelçiliği'ni vurduğunu, bazı güvenlik görevlilerinin yaralandığını iddia etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Şii din adamı Nimr el Nimr’in idamı yüzünden Suudi Arabistan’la diplomatik ve ekonomik ilişkileri kopan İran, Suudi jetlerinin kasten Yemen’in başkenti Sana’daki büyükelçiliği vurduğunu açıkladı. Devlet kanalı IRIB’e göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cebir Ensari, “Suudi Arabistan’ın bu kasti hareketi diplomatik misyonları koruyan tüm uluslararası konvansiyonlara aykırı” dedi. Personelin yaralanması ve binaya verilen zarardan Suudi hükümetinin sorumlu olduğunu söyleyen Ensari, saldırının ne zaman gerçekleştiğini ise belirtmedi.

​Yemen’de Mart 2015’ten beri operasyon yapan ve Suudilerin başını çektiği koalisyondan yapılan açıklamada ise İran’ın iddiasının incelendiği ifade edildi. Jetlerin dün gece Husilerin füze rampalarını hedef alan operasyonlar düzenlediğini söyleyen koalisyon sözcüsü Ahmed Asseri, Husilerin elçilikler dahil olmak üzere pek çok sivil tesisi üs olarak kullandığına dikkat çekti.