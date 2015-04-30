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Dünya
Deutsche Welle

İran-Suriye paktı güçleniyor

İran ve Suriye savunma bakanları, silahlı muhalif gruplara destek veren ülkeleri eleştirerek Suriye’de terörle mücadelenin yoğunlaştırılacağını bildirdi.

30 Nisan 2015 23:59

Suriye ve İran, terörle mücadele çabalarını yoğunlaştırma kararı aldı. İranlı
mevkidaşının daveti üzerine Tahran’da resmi temaslarda bulunan Suriye Savunma
Bakanı Korgeneral Fahd Casim el-Freyc, yakın müttefik iki ülkenin Suriye’de hükümet
karşıtı silahlı muhaliflere karşı savaşta aynı çizgide olduğunu söyledi.
El-Freyc, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hüseyin Dehghan ile düzenledikleri ortak
basın toplantısında, terörle mücadelede atılacak adımlar konusunda hemfikir
olduklarını kaydetti.
Son aylarda daha da tırmanan şiddet karşısında terörle mücadelenin
yoğunlaştırılmasının önemli olduğunu belirten El-Freyc, muhalif silahlı gruplar ve
uluslararası destekçilerine atıfla “Suriye’nin düşmanları komplolarını devam ettirmek
için elinden geleni yapmaya devam edecek"
dedi.
Suriye rejimi, silahlı muhalefeti 'terörist' diye nitelendirerek, Türkiye, Katar ve ABD’yi
'terörü finanse etmekle' suçluyor. İran Savunma Bakanı da cihatçı grupların İsrail ile
aynı ligde olduğunu belirterek, “Aşırılıkçı siyonist gruplara karşı tüm gücümüzle
direneceğiz” dedi.
Tuğgeneral Hüseyin Dehghan, Suriye ve İran'ın terörle, aşırıcılıkla savaşta ve bölgesel
istikrarın sağlanmasında ikili işbirliğini devam ettirmenin gerekliliği konusunda
hemfikirdir olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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