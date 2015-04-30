İran-Suriye paktı güçleniyor

Suriye ve İran, terörle mücadele çabalarını yoğunlaştırma kararı aldı. İranlı

mevkidaşının daveti üzerine Tahran’da resmi temaslarda bulunan Suriye Savunma

Bakanı Korgeneral Fahd Casim el-Freyc, yakın müttefik iki ülkenin Suriye’de hükümet

karşıtı silahlı muhaliflere karşı savaşta aynı çizgide olduğunu söyledi.

El-Freyc, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hüseyin Dehghan ile düzenledikleri ortak

basın toplantısında, terörle mücadelede atılacak adımlar konusunda hemfikir

olduklarını kaydetti.

Son aylarda daha da tırmanan şiddet karşısında terörle mücadelenin

yoğunlaştırılmasının önemli olduğunu belirten El-Freyc, muhalif silahlı gruplar ve

uluslararası destekçilerine atıfla “Suriye’nin düşmanları komplolarını devam ettirmek

için elinden geleni yapmaya devam edecek"

dedi.

Suriye rejimi, silahlı muhalefeti 'terörist' diye nitelendirerek, Türkiye, Katar ve ABD’yi

'terörü finanse etmekle' suçluyor. İran Savunma Bakanı da cihatçı grupların İsrail ile

aynı ligde olduğunu belirterek, “Aşırılıkçı siyonist gruplara karşı tüm gücümüzle

direneceğiz” dedi.

Tuğgeneral Hüseyin Dehghan, Suriye ve İran'ın terörle, aşırıcılıkla savaşta ve bölgesel

istikrarın sağlanmasında ikili işbirliğini devam ettirmenin gerekliliği konusunda

hemfikirdir olduğunu söyledi.

