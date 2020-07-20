İran, "Süleymani'nin yerini İsrail ve ABD'ye bildirmekle" suçladığı vatandaşını idam etti

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3 Ocak 2020'de ABD'nin düzenlediği bir hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Kumandanı Kasım Süleymani hakkında bilgi toplayıp ABD ve İsrail istihbaratına verdiği iddia edilen İran vatandaşı Mahmut Musevi-Mecid idam edildi.

Musevi-Mecid, Süleymani'nin hareketlerini ABD ve İsrail'e bildirdiği iddiasıyla casusluktan suçlu bulunmuştu. Hükûmet sözcüsü, Mecid'in CIA ve Mossad'dan para aldığını tespit ettiklerini söylemişti.

İran yargısının resmi haber ajansı idamı, "Mecid casusluk sebebiyle pazartesi sabahı idam edildi. Böylece ülkesine ihanetiyle ilgili dava sonsuza dek kapanmış oldu" ifadeleriyle duyurdu.

İran, geçen hafta da ABD'ye bilgi sattığı gerekçesiyle eski bir savunma bakanlığı çalışanını idam etmişti.