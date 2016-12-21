İran Spor Bakanlığı: Takımların Türkiye'ye gitmesi yasaklandı!

İran Spor Bakanlığı, spor takımlarının Türkiye'ye gitmesini yasakladı.



Bakanlık, tüm spor federasyonlarından ikinci bir duyuruya kadar Türkiye'ye spor takımı ve sporcu göndermemelerini istedi.

İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden resmi haber ajansı İRNA'ya yapılan açıklamada, yasak kararının "Türkiye'deki mevcut durum ve güvenlik gerekçesi" göz önünde bulundurularak alındığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan uyarı

Dün de İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına zaruri olmadığı takdirde Türkiye'ye seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.

Tahran yönetimi ayrıca Türkiye'deki başkonsolosluklarını salı günü kapatırken, temsilciliklerini bugün de kapalı tutacağını açıkladı.