İran: Sorumsuzca açıklama yapanlar uyarıldı

T24 - İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, İran'ın Türkiye'ye resmi bakışının derin kardeşlik ve dostluk esasına dayalı olduğunu belirterek, "İran ve Türkiye rakip değil, birbirinin tamamlayıcısıdır" dedi. Salihi, Türkiye hakkında açıklama yapanları uyardıklarını söyledi.



İran'daki yetkililerin daha önce yaptığı açıklamalarda herhangi bir saldırı anında İran'ın Türkiye'deki NATO kalkanının bulunduğu Malatya'yı da vuracağı belirtilmişti.



Davutoğlu, İran'dan tehditler için açıklama istedi



Konuşmasına Türkçe olarak, "Türk milletine ve devletine selam ve saygılarımı gönderiyorum" diye başlayan Salihi, "Dost ve kardeş Türk milleti ile aziz Türk devlet adamlarına hitap etme fırsatı bulduğum için mutluyum" dedi.

"Türkiye ile ilişkilerimiz halihazırda hem siyasi hem ekonomik hem de halklar arasındaki ilişkiler olarak en iyi düzeyde" diyen Salihi, yılda iki milyondan fazla İranlının Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti.

"Türkiyeli dostlarla sürekli olarak iletişim içinde olduklarını, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile ikili ve bölgesel konularda devamlı müzakerelerde bulunduklarını" belirten Salihi, "Elbette farklı görüşlerin olması da mümkün ve bu da aslında doğal bir şey. Türkiye ve İran, bölgede kalıcı barış, istikrar ve emniyetten yana" ifadesini kullandı.

Bazılarının bilerek ve bazılarının da bilmeyerek iki büyük millet ve ülke arasında ihtilaf yaratmak istediklerini belirten Salihi şunları kaydetti:

"Türkiye ve İran basınında maalesef bazıları Batılı yorumcuların görüşlerini aktarıyor. Bazıları da uluslararası konularda gerekli bilgilere sahip olmadan kendi sorumlulukları dışında görüş beyan ediyor. Bilinçsizce görüş beyan etmeler biraz yanlış anlamalara sebep oluyor. Bu, iki ülkede de var. İran'da son dönemde bazıları sorumluluk alanları dışında ve bilmeyerek Türkiye ile ilgili görüş beyan ettiler. Biz, bu görüşlerin tamamını reddediyoruz."





'Sorumsuzca ve bilinçsizce açıklama yapanlara gereken uyarıda bulunduk'



Dışişleri Bakanı Salihi, İranlı bazı yetkililerin basına yansıyan Türkiye'ye yönelik tenkit içeren açıklamaları hakkında, bu beyanların ilgili kişileri bağladığını söyledi.



Salihi, "İran'ın uluslararası konular ve dış politikadaki resmi tutumu, Rehber (Dini lider Ayetullah Ali Hamaney), Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı tarafından beyan edilir. Bunların dışındaki açıklamalar kişi ya da kişilerin şahsi görüşleri olarak kabul edilir. Bu yüzden bilinçsiz açıklama ve görüşler İran'ın dış politikası açısından geçersizdir. Sorumsuzca ve bilinçsizce açıklama yapanlara gereken uyarıda bulunduk" ifadelerini kullandı.



"Aziz Türk halkı, başta sayın Gül, Erdoğan ve Davutoğlu olmak üzere Türk devlet adamları bilsin ki İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye resmi bakışı derin kardeşlik ve dostluk esasına dayalıdır" diyen Salihi, bunun daha da pekiştirilmesi ve artırılması için çalıştıklarını söyledi.



Salihi, "Türkiye'deki bazı dostlar ve özellikle de basından ricamız, bu tür görüşleri ikili ilişkilerde tereddüte ve yanlış anlamaya sebep olmayacak şekilde ele almalarıdır" diye konuştu.



"Türkiye ve İran arasında ihtilaf çıkarmak ve yanlış anlamalara sebep vermek isteyen ortak düşmanlar var" ifadesini kullanan Salihi, "Türkiye'de de İran ile ilgili yanlış görüş beyan eden bazı şahıslardan kardeşçe ricam, iki milletin de düşmanlarına bu fırsatı vermemeleri" dedi.



İki ülkede hakim olan siyasi akıl, basiret ve iradenin mevcut durumu da çok iyi bir şekilde idare edeceğine olan inancını dile getiren Salihi, düşmanların, çeşitli bahanelerle ikili ilişkileri bozmasına fırsat verilmeyeceğini kaydetti.





'İki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği çok parlak'



Bakan Salihi, İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceğini çok parlak olarak gördüğünü belirterek, "Son birkaç yılda iki ülke ilişkilerindeki gidişat çok olumlu" dedi.



Türkiye ile İran arasında geçen yılki dış ticaret hacminin 12 milyar dolar olduğunu hatırlatan Salihi, bu rakamın yıl sonu itibarıyla 15 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.



İran ve Türkiye arasında vize uygulamasının olmadığını hatırlatan Salihi, "Dünyada kültür, tarih, din, gelenek ve millet olarak birbirine bu kadar çok yakın olan iki ülke az bulunur" ifadesini kullandı.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun "İki ülke sınırı asırlardır dostluk ve barış sınırı olmuştur" şeklindeki ifadelerini aktaran Salihi, "Gelecekte de sınırlarımız dostluk ve barış sınırı olacak. İki ülke ilişkisi daha da gelişecek" dedi.



Batılıların Türkiye ve İran'ı birbirinin rakibi gibi göstermeye çalıştığını vurgulayan Salihi, "İran ve Türkiye rakip değil, birbirinin tamamlayıcısıdır. Her ikisi de bölgede birçok alanda birbirinin tamamlayıcısı olma yönünde çalışıyor" ifadesini kullandı.



İki ülkenin yardımlaşma ve işbirliği içinde bölgenin barış, istikrar ve güvenliği ile halkların refahı için çalıştıklarını kaydeden Salihi, bu çabaların amacına ulaşacağına olan inancını dile getirdi.



Salihi, iki ülke arasını bozmak isteyenlerin hedeflerine ulaşamayacağını vurguladı.



Türk devlet adamlarına sağlık ve başarı dileklerinde bulunan Salihi, konuşmasını Türkçe olarak, "Türk milleti ve devletine izzet, başarı ve selamet diliyorum" sözleriyle bitirdi.







