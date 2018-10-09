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İran sınırında, altın kaplama implant ve diş dolgusu ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı devriye görevi sırasında, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yük hayvanı üzerindeki torbalarda kaçak sigara, dedektör, diş dolgu malzemesi ve altın kapl

09 Ekim 2018 14:54

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı devriye görevi sırasında, İran\'dan Türkiye\'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yük hayvanı üzerindeki torbalarda kaçak sigara, dedektör, diş dolgu malzemesi ve altın kaplama implant malzemesi ele geçirildi.
Terör örgütü PKK\'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, Yüksekova İlçesi Akpınar Köyü Duranlar Mezrası kırsal alanında, Türkiye- İran sınır hattında 3 şahıs ve 4 yük hayvanı tespit etti. Yapılan teslim ol çağrılarını duyan şahıslar yük hayvanları ile birlikte İran istikametine doğru kaçtıkları esnada 1 yük hayvanı yakalandı. Yük hayvanının üzerindeki torbalarda yapılan aramalarda bin 990 adet sigara, 1 adet dedektör, 72 adet diş dolgu malzemesi ve 47 paket altın kaplama implant malzemesi ele geçirildi. Konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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