T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İran seçimlerinde başvuru rekoru

İran’da şubat ayında yapılacak genel seçimlerde yarışmak üzere 12 binden fazla kişi başvuru yaptı. 1979’daki İran Devrimi’nden bu yana başvuru sayısı hiç bu kadar yüksek olmamıştı.

26 Aralık 2015 16:47

İran'da 26 Şubat 2016 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekili olabilmek için
başvuru süresi cuma günü doldu. Devlet televizyonunun haberine göre milletvekili adayı
olmak için başvuru yaptıranların sayısı 12 bini geçti. 290 milletvekilinin belirleneceği
seçimlerde yarışmak isteyenlerin 1100'ü kadın.
İran'da ruhbanlar ve hukukçulardan oluşan Muhafız Konseyi başvuruları inceleyerek
kimlerin aday olabileceğine karar veriyor. Milletvekili adaylarının nihai listesi 9 Şubat
tarihinde kamuoyuna duyurulacak.
Konsey, aday adaylarını teknik ve ideolojik açıdan değerlendiriyor. İran'da milltevekili
adayı olabilmek için yüksek lisans derecesinde eğitim ve İslam Cumhuriyeti
prensiplerine uygunluk gibi çk çeşitli kriterler bulunuyor.
2012 yılındaki seçimler öncesinde 5 bin 200 kişi milletvekili adayı olabilmek için
başvuruda bulunmuştu. Bunların üçte birinden fazlası Muhafız Konseyi tarafından
elenince geriye kalan 3 bin 400 kişi seçim yarışına katılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DevrimiMuhafız KonseyiCumhuriyetiWelle Türkçe Reuters AFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24