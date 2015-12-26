İran seçimlerinde başvuru rekoru

İran'da 26 Şubat 2016 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekili olabilmek için
başvuru süresi cuma günü doldu. Devlet televizyonunun haberine göre milletvekili adayı
olmak için başvuru yaptıranların sayısı 12 bini geçti. 290 milletvekilinin belirleneceği
seçimlerde yarışmak isteyenlerin 1100'ü kadın.
İran'da ruhbanlar ve hukukçulardan oluşan Muhafız Konseyi başvuruları inceleyerek
kimlerin aday olabileceğine karar veriyor. Milletvekili adaylarının nihai listesi 9 Şubat
tarihinde kamuoyuna duyurulacak.
Konsey, aday adaylarını teknik ve ideolojik açıdan değerlendiriyor. İran'da milltevekili
adayı olabilmek için yüksek lisans derecesinde eğitim ve İslam Cumhuriyeti
prensiplerine uygunluk gibi çk çeşitli kriterler bulunuyor.
2012 yılındaki seçimler öncesinde 5 bin 200 kişi milletvekili adayı olabilmek için
başvuruda bulunmuştu. Bunların üçte birinden fazlası Muhafız Konseyi tarafından
elenince geriye kalan 3 bin 400 kişi seçim yarışına katılmıştı.