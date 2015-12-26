İran seçimlerinde başvuru rekoru

İran'da 26 Şubat 2016 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekili olabilmek için

başvuru süresi cuma günü doldu. Devlet televizyonunun haberine göre milletvekili adayı

olmak için başvuru yaptıranların sayısı 12 bini geçti. 290 milletvekilinin belirleneceği

seçimlerde yarışmak isteyenlerin 1100'ü kadın.

İran'da ruhbanlar ve hukukçulardan oluşan Muhafız Konseyi başvuruları inceleyerek

kimlerin aday olabileceğine karar veriyor. Milletvekili adaylarının nihai listesi 9 Şubat

tarihinde kamuoyuna duyurulacak.

Konsey, aday adaylarını teknik ve ideolojik açıdan değerlendiriyor. İran'da milltevekili

adayı olabilmek için yüksek lisans derecesinde eğitim ve İslam Cumhuriyeti

prensiplerine uygunluk gibi çk çeşitli kriterler bulunuyor.

2012 yılındaki seçimler öncesinde 5 bin 200 kişi milletvekili adayı olabilmek için

başvuruda bulunmuştu. Bunların üçte birinden fazlası Muhafız Konseyi tarafından

elenince geriye kalan 3 bin 400 kişi seçim yarışına katılmıştı.

