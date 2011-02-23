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Dünya

İRAN SAVAŞ GEMİLERİ NATO TAKİBİNDE BRÜKSEL (A.A)

23 Şubat 2011 17:36

-İRAN SAVAŞ GEMİLERİ NATO TAKİBİNDE BRÜKSEL (A.A) - 23.02.2011 - NATO Sözcüsü Oana Lungescu, İttifak'ın Akdeniz'deki İran savaş gemilerini izlediğini söyledi. Sözcü Lungescu, basına yaptığı açıklamada, "Bölgedeki gelişmeleri izliyoruz ve bölgedeki diğer savaş gemilerine duyduğumuz ilgi kadar, (Süveyş kanalı'ndan Akdeniz'e geçen) bu iki İran savaş gemisini de izliyoruz" dedi. Suriye'ye tatbikata gittiği açıklanan 2 İran savaş gemisi, 1979'daki İran devriminden bu yana Süveyş kanalından geçen ilk İran savaş gemileri olmuştu. İran'ın bu hareketini "provokasyon" olarak gören İsrail'in savaş gemileri ise sık sık Süveyş kanalından geçiyor.

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