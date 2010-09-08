İran, Sakine için geri adım attı

T24- İran’da, taşlanarak öldürme şeklinde uygulanan recm cezasına çarptırılan Sakine Muhammed Aştiyani’nin cezasının infazı askıya alındı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, İran’ın İngilizce yayın yapan Press TV kanalına yaptığı açıklamada, infazın askıya alındığını belirtti.

İki çocuk annesi Aştiyani’nin, kocasının ölümünden sonra iki kişiyle birlikte olduğu gerekçesiyle 2006’da recm cezasına çarptırılması dünyada tepkilere neden olmuştu.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, zina yaptığı iddiasıyla recm cezasına çarptırılan Sakine Aştiyani’ye internette açılan kampanyalarda destek verenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Ünlüler ve siyasetçiler, “Sakine artık bizim de davamız” derken, Sakine’nin oğlu Seccad ise dün uluslararası camiaya, “Annemi yalnız bırakmayın” mesajı vermişti.



99 kez kırbaçlandı 5 yıldır hapiste





Sakine Aştiyani, 2006 yılında “gayrimeşru ilişki” yaşadığı gerekçesiyle 99 kırbaç cezasına çarptırıldı. Ancak savcıların, Aştiyani’nin kocasının öldürülmesine de karıştığı iddiası üzerine hakkında yeniden dava açıldı. Aştiyani cinayet suçlamasından aklansa da zinadan suçlu bulunarak recm cezasına mahkûm edildi. Karar dünyayı ayağa kaldırınca İran yönetimi recm cezasını durdurduklarını açıkladı. Ancak idam cezası iptal edilmedi. Aştiyani’nin avukatı Muhammed Mustafa, ofisinin basılmasının ardından ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Devletin atadığı ikinci avukatın da ofisi arandı. Sakine geçen ay işkenceyle canlı yayında “suçunu” itiraf etmeye zorlandı.



‘Annemi yalnızca siz kurtarabilirsiniz’





Sakine Aştiyani’nin oğlu Seccad, Fransız Liberation gazetesine verdiği röportajda, uluslararası kamuoyuna seslenerek, “Sizden rica ediyorum, yorulmayın. Bir kez daha elimizi tutan sizsiniz. Burada olmasaydınız annem ölmüş olurdu” dedi. Seccad, annelerine psikolojik baskı uygulandığındı anlattı. Sakine’ye geçen cumartesi günü idam edileceği söylendi. Kadının korkulu gecesinin sabahında gardiyanlar yanına gelip dalga geçtiklerini söylediler.