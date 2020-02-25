İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nda Koronavirüs tespit edildi

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İran Sağlık Bakanı Yardımıcısı İraj Hararçi'de yeni tip Koronavirüs(Kovid-19) tespit edildi.

ILNA ajansının aktardığına göre virüsü taşıdığından şüphelenilen Hararçi'ye yapılan testin sonuçları pozitif geldi.

Devlet televizyonuna konuk olan Hükûmet Sözcüsü, Hararçi'nin karantinaya alındığını aktardı.

İran hükûmeti kısa süre önce Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15 kişiye yükseldiğini duyurdu.

Hararçi'nin Pazartesi günü Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ile birlikte yaptığı basın toplantısı sırasında öksürdüğü ve terlediği anlar kameralara yansımıştı.

"Virüsü yeneceğimize eminim"

İraj Hararçi, karantina altına alınmasının ardından yayınladığı videoyla durumuyla ilgili bilgi verdi. Yapılan ilk Koronavirüs testlerinin ardından karantina altına alındığını belirten Hararçi, kesin sonucun da pozitif olduğunu açıkladı. Yakında tedaviye başlayacağını söyleyen Hararçi, "Çok kötü değilim, biraz kırıklık hissediyorum ve biraz da ateşim var. Eminim ki birkaç hafta içinde virüse karşı verdiğimiz mücadelede başarılı olacağız. Koronavirüs'ü yeneceğiz, bunu tüm içtenliğimle söylüyorum. Kendinize iyi bakın" dedi.