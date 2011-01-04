-İRAN RUSYA'DAN ÇOK ABD'YE GÜVENİYORMUŞ ANKARA (A.A) - 04.01.2011 - Wikileaks tarafından yayımlanan Amerikan gizli belgelerine göre İran, İngiltere ve Rusya'dan çok ABD'ye güvendiği ve Rusya'dansa ABD'den yakıt almayı tercih ettiği konusunda Türkiye'yi bilgilendirdi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Kasım 2009'da Washington'a gönderdiği kriptoda, bir İran heyetinin Türk Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü ve yakıt ile uranyum takası konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. İran heyetinin Türkiye'ye itimat ettiğini ve Tahran'ın Rusya ve İngiltere'den çok ABD'ye güvendiğini ifade ettiği belirtilen diplomatik mesajda, İran heyetinin ayrıca Rusya ve İngiltere'dense ABD'den yakıt almayı tercih ettiğini aktardığı kaydedildi. -TAARRUZ HELİKOPTERİ- Büyükelçi Jeffrey'nin 26 Ocak 2010'da Washington'a gönderdiği bir başka kriptoda da, Türkiye'nin AH-1W Süper Kobra taarruz helikopteri alma ve bunun üretimini yapma arzusu ifade edildi. James Jeffrey, diplomatik notunda, "Bu helikopterin bizim envanterimizde bulunmadığı açıklamamızı kabul etmiyorlar. Savunma Bakanı Robert Gates taahhütte bulunmamalı, biz de şu an Apache teslimatı yapılan Tayvan'ı, elindeki AH-1W helikopterlerinden bazılarını satması veya kiralaması yönünde ikna edip edemeyeceğimizi görmeliyiz" diyor.