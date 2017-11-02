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Dünya

İran, Rusya ve Azerbaycan liderleri Tahran'da buluştu

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Putin’e iki ülkenin Suriye’deki işbirliğinin terör karşısında tam bir zafer elde edilinceye kadar devam edeceğini söyledi

02 Kasım 2017 02:18

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

İran-Rusya-Azerbaycan arasında ikincisi düzenlenen "Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi" kapsamında bir araya gelen üç lider, ağırlıklı olarak Güney-Kuzey koridoru, ekonomik ilişkiler, enerji işbirliği, terörle mücadele ve bölgesel konularını ele aldı.

Asya'yı Avrupa'ya bağlıyoruz

Zirve'nin ev sahibi Ruhani, düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, " Transit konusu ele aldığımız başlıca konulardan biri oldu. İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nı Helsinki'ye bağlama niyetindeyiz, yani Asya'yı Avrupa'ya bağlıyoruz. Bu transit yolunun güzergâhı Azerbaycan, Rusya ve doğu Avrupa ile kuzey Avrupa'dan geçecek"diye konuştu.

İran-Türkiye-Rusya işbirliği önemli

Zirvede, bölge konularını da masaya yatırıldığını söyleyen Ruhani, başta Suriye olmak üzere terörle mücadele alanında İran-Türkiye-Rusya üçlüsü arasında Astana görüşmeleri kapsamında devam eden işbirliğinin önemli olduğunu altını çizdi.

Putin: İran, Türkiye ve Suriye'de olumlu ilerlemeler sağladık

Tahran ziyareti sırasında Suriye konusunu da görüştüklerini ifade eden Rusya Devlet Başkanı Putin, " Suriye'de terörle mücadele konusunda İran ve Türkiye işbirliğiyle olumlu ilerlemeler oluyor" dedi. İlki geçen yılın Ağustos ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Üçlü Liderler Zirvesi'nin üçüncüsü gelecek yıl Moskova'da düzenlenecek.

 

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