İran, Rus pilotları kovdu

T24-

Fars Haber Ajansı’nın haberine göre Bakan Behbahani, İran’ın elindeki Tupolev tipi uçakları uçuracak yeterli sayıda İranlı pilot bulunmamasına rağmen böyle bir karar aldıklarını açıkladı. İranlı bakan, Rus pilotların yerini alacak yerli pilotların yetişmesine kadar bu uçakların kullanılmayacağını bildirdi.



İran Havayolları’nın elinde bulunan Tupolev 154 tipi yolcu uçaklarının makul bir zaman içinde tamamen hizmet dışı bırakılarak yerlerine gelişmiş yolcu uçakları alınacağını belirten Behbahani, Rus pilotları kovma kararının bizzat İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinecat tarafından alındığını duyurdu.



İranlı bakan, geçen yıl Temmuz ayında Meşhed Havaalanı’na iniş yaparken düşen ve 16 yolcunun ölmesine yol açan İlyuşin Il-62 tipi yolcu uçağının pilotlarının Rus olduğunu hatırlattı.



Behbahani, Ocak ayında 159 yolcusuyla yine Meşhed Havaalanı’na inerken pistten çıkan Tupolev tipi uçağı da Rus pilotların kullandığını belirtti. Küçük olması nedeniyle fazla duyulmayan birçok kazada da Rus pilotların başrolü oynadığını kaydeden bakan, kararın bu gelişmeler üzerine alındığını bildirdi.