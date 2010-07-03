İran, 'robot insan' üretti!

T24 - İran Cumhurbaşkanı Ahmednejad'ın da katıldıığı törenle İran, Tahran Üniversitesi'nde 20'den fazla uzman tarafından geliştirilen insan görünümlü robotunu tanıttı.



İranlı yetkililer, ağır adımlarla olmasına rağmen bir insan gibi yürüyen insan görünümlü robotu tanıttı.



İran'da devlet televizyonunda yer alan haberde, Surena 2 adındaki robotun 45 kilogram ağırlığında, 1 metre 45 santimetre uzunluğunda olduğu belirtildi. Robotun, Tahran Üniversitesi'nde 20'den fazla uzman tarafından geliştirildiği kaydedildi.



Mühendislerin hala robotun görme ve ses özelliklerini geliştirmeye çalıştığı belirtildi, ancak Surena 2'nin ne için geliştirildiği ve yerine getireceği görevlerin ne olduğu açıklanmadı.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da robotun tanıtım törenine katıldı.





