İran Radyosu: Türkiye tek başına savaşacak

İran Radyosu, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki Kürt gruplar ve ABD'ye dayanma yerine tek başına ve daha keskin biçimde PKK'nın terörist saldırılarına karşı harekete geçeceğini öne sürdü.



Radyoda yayınlanan yorumda PKK'nın son kanlı saldırısı ardından ABD Büyükelçiliği'nin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Irak'taki yerel yönetimin PKK'ya karşı gerekli şekilde işbirliği yapmamasından duyduğu hoşnutsuzluğu ilettiği hatırlatıldı.



Yorumda, ABD'nin terörizm konusunda sürekli çifte standart tutum izlediği savunulurken, ``ABD'nin PKK'nın terörist eylemleri karşısındaki söz ve davranışları hiçbir zaman birbirini tutmadı. Irak, Türkiye'nin en önemli ticari ortakları arasındadır. Ankara ile Washington her zaman geleneksel iki müttefiktir. Bağdat ile Washington hükümetlerinin PKK'ya karşı ihmalkarlıkları Türk kamuoyu açısından kabul edilebilir değil'' denildi.



Şemdinli'deki son saldırının Ankara ile Bağdat arasında yeni gerilimlere neden olabileceği, Ankara'nın Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin ABD, Türkiye ve Irak'ın katılımıyla üçlü güvenlik komitesinin acilen toplanması yönündeki önerisini olumlu karşılamadığı belirtildi. Iraklı yetkililerin de bazı Türk yetkililerin Bağdat'ı ihmalkarlıkla suçlamasından rahatsız olduğu belirtilirken, şöyle konuştu:



``Görünen o ki, Ankara Hükümeti ABD ve Irak'a dayanmak yerine tek başına ve daha kesin bir şekilde PKK'nın terörist saldırıları karşısında harekete geçmek zorunda olduğu sonucuna varmıştır. Türkiye Meclisi sınır ötesi harekatla ilgili tezkereyi 1 yıl daha uzatmayı görüşecektir. Türk toplumunun Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmelerinden derin şekilde rahatsız etmektedir. ABD gibi uluslar arası terörizmle mücadele ettiklerini iddia eden ülkelerin Türkiye'ye ne düzeyde destek vermesi kamuoyu için gayet önemlidir. Zira yapılan birçok anketin sonuçları, Türkiye halkının büyük bölümünün, ABD'yi Ortadoğu bölgesinde terör örgütlerinin hamisi ve Türkiye'nin milli menfaatleri aleyhindeki asıl tehditlerden biri olarak gördüğünü göstermektedir.''