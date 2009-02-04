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Dünya

İran, radara yakalanmayan uçak yaptı

İran yapımı radara yakalanmayan uçak 8 ay içinde İran Hava Kuvvetleri'ne katılacağını duyurdu.

04 Şubat 2009 02:00

Uzaya ilk kez kendi yapımı uydusunu fırlatarak Avrupa ve Ortadoğu’yu ayağa kaldıran İran, bu kez de radara yakalanmayan uçağını tamamlamak üzere olduğunu açıkladı.

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Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, İran Hava Kuvvetleri Komutanı General Hasan Şahsafi, İran yapımı ilk radara yakalanmayan uçağın önümüzdeki 8 ay içinde İran hava kuvvetlerine katılacağını duyurdu. Şahsavi, uçağın deneme uçuşlarının önümüzdeki Mart ayında başlayarak en geç altı ay içinde tamamlanacağını söyledi.

İran Hava Kuvvetleri Komutanı, uçağın prototipi ile daha önce yapılan denemelerin başarılı olduğunu söyleyerek, seri üretim için İran Savunma Bakanlığı’nın çalışmalara başladığını belirtti. Şahsavi, uçağın tamamen savunma amaçlı olduğunu iddia etti.

General Şahsavi, ayrıca ilk ısı güdümlü füzelerinin de başarıyla test edildiğini ve Tahran ve Tebriz’de yapılan denemelerde 40 kilometre menzil içinde uçaklara karşı isabetli atışlar yapıklarını duyurdu.

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