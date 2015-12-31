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Deutsche Welle

İran: Psikolojik savaşla karşı karşıyayız

İran, Basra Körfezi'nde ABD donanmasına ait uçak gemisi filosunun hedef alındığı iddiasını yalanladı. Devrim Muhafızları iddiayı psikolojik savaş olarak niteledi.

31 Aralık 2015 15:33


İran Devrim Muhafızları Ordusu sözcüsü Ramazan Şerif, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Şerif, Devrim Muhafızları tarafından geçtiğimiz haftalarda Basra Körfezi'nde füze atışının yapıldığı herhangi bir tatkibat düzenlenmediğini bildirdi. Şerif, "Bu tür haberlerle psikolojik savaş yürütülmektedir" dedi.

Washington'ın tepkisi

ABD'li yetkililerin açıklamasına göre, olay 26 Aralık'ta, Hürmüz Boğazı'nda meydana geldi. ABD donanmasına ait uçak gemisi filosunun yakınına İran'a ait gemiler tarafından füze atışı yapıldı. Füzelerden biri USS Harry S. Truman uçak gemisinin bin 500 metre kadar yakınına isabet etti. Washington, eylemi "tehlikeli, kışkırtıcı ve profesyonellikten uzak" sözleriyle eleştirdi. ABD'li yetkililer, füze atışının yapıldığı mevkide ticari gemilerin de seyir halinde olduğuna dikkat çekti.

'İran'ın sorumluluğu'

Amerikan silahlı kuvvetleri merkez komutanlığı sözcüsü Kyle Raines, açıklamasında şunları söylemişti: "İranlılar ön uyarı süresini ateşten 23 dakika önce yaptı. Bu süre son derece kısa. Bu tür hareketler son derece önemli olan Basra Körfezi'ndeki uluslararası suların korunmasında İran'ın üzerine düşen sorumluluğa sahip çıktığından şüphe duyulmasına yol açar."

USS Harry S. Truman uçak gemisi, refakatindeki iki savaş gemisiyle birlikte Suriye'de IŞİD'e karşı koalisyonun operasyonlarına katılmak üzere Basra Körfezi'nde rutin seyir halindeydi.

İran'a yeni yaptırım iddiası

Amerikan medyasında ABD'nin İran, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bazı şahıs ve şirketlere karşı yeni yaptırımları hayata geçirmeyi planladığı ileri sürülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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