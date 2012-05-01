İran polisinden kadınlara 'bahar' uyarısı: Açılmayın!

Tahran Emniyet Müdürlüğü'nden kadınlara baharın yaklaşmasıyla birlikte "açılmamaları" konusunda sert uyarı geldi.

Ülkede 70 bin çarşaflı kadın polis, ‘ahlak dışı giyinen’ hemcinslerini önce uyaracak, talimatları dinlemezlerse gözaltına alacak.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte İran’da “ahlak polisi” yine sokaklarda “İslami kurallara uygun giyinmeyen” kadın avına çıkıyor.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Sacedinya, ‘halktan gelen şikayetler doğrultusunda’ polislerin kurallara uygun giyinmeyen kadınlara yönelik bir operasyon başlatacağını duyurdu.

Hazırlanan plana göre, tüm izinleri iptal edilen ve yazın fazla mesai yapacakları açıklanan “ahlak polisi”nin tam 70 bin üyesi, sokak sokak gezip başlarını düzgün örtmemiş olan, elleri ve ayakları ojeli, açık ayakkabı ile dolaşan kadınları tek tek tespit edecek.

Baştan ayağa siyah çarşaflı olan ahlak polisleri, köşeye çektikleri kadınlara başörtülerini nasıl bağlamaları gerektiğini teker teker gösterecek. Hatta ojelileri belirlemek için tırnak kontrolü yapacak.

İmza karşılığı serbest

İran polisi her yıl havaların ısınmasıyla ‘kıyafetlerini gevşeten’ kadınlara karşı benzer uygulamalara yöneliyor. Geçen yıllarda, uyarıları dinlemeyen kadınlar gözaltına alınıyordu. Kadınlar kurallara uygun giyineceğine dair kağıt imzalayarak serbest kalabiliyordu.

Uyarıyı dinlemeyen önce cop yiyor sonra ceza

Kadın ahlak polisleri, kıyafetini uygunsuz buldukları hemcinslerini uyarırken zaman zaman sert tartışmalar da çıkıyor. Geçen yıllarda İranlı polislerin uyarılarını dinlemeyen kadınlara coplarla saldırdığı görüntüler dünya basınında yer almıştı. Uyarı alan kadın kıyafetini değiştirmemekte ısrar ederse hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.