-İran plakalı TIR'lar inceleniyor BOLU (A.A) - 20.01.2012 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kilis'te bekletilen İran plakalı TIR'lara ilişkin, "Teknik bir çalışma devam ediyor. Salı günü oluşturulan bir ekip TIR'lara yüklü emtiayla alakalı inceleme yapılıyor" dedi. Yazıcı, Abant'ta düzenlenen Kaçakçılıkla Mücadele ve Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadelede Karşılaşılan Sorunlar ve Hukuki Boyut Çalıştayı'nın açılışında bu tür çalışmaları son derece önemsediklerini anlattı. Türkiye ilk defa 22. dönemde akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele ya da bu alandaki sorunların tespiti amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) araştırma komisyonu oluşturduğunu, uzun süreli bir çalışmanın yapıldığını ve sonuçların ortaya konulduğuna işaret eden Yazıcı, o günden bu yana Başbakanlık genelgesiyle, akaryakıt kaçakçılığı ile koordinasyonu kurulu oluşturulduğunu anımsattı. Çalışmaların koordinasyon içinde sürdürüldüğünü, yılda en az iki kez kendisinin başkanlığında bu koordinasyon içerisinde yer alan kamu kuruluşlarıyla toplantılar yaptığını dile getiren Hayati Yazıcı, şunları kaydetti: ''Özellikle akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleyi çok değişik kollardan yürütüyoruz. Gümrüklü yer ve sahalardan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı elemanları, deniz üzerinde bu tür ürünlerin kaçakçılığıyla mücadele eden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin bütün deniz güzergahlarında radarlı takip sistemi devreye girmiş durumda... Bunlar yapılıyor bizim de gümrüklü yer ve sahalarımız modern teknolojilerle donatılmış durumda... Yeni mekanımıza 3-4 ay içinde taşındığımızda bütün gümrüklü yer ve sahaları özellikle gümrük kapılarını merkezden izleyebilecek durumdayız. Araçların takibi ile alakalı araç takip sistemimiz devrede, bunları yapıyoruz.'' Kaçakçılığın bir çeşidinin de hayvan sırtında yapıldığına işaret eden Yazıcı, şöyle konuştu: "Bu anlamda o noktalarda gümrük noktası oluşturacağız. Bu çalışmamız sürüyor. Komşu ülkeyle elbette ki paralel yürümek şartıyla bunlardan bir tanesi de son zamanlardaki güncel olan Şırnak Gülyazı'da yapacağız. Ve bu alandaki taşıma ihtiyacından kaynaklanan standart depo kapsamında, öyle araç sahibi var ki günde birkaç defa giriş çıkış yapmış kapılardan. Araç takip sistemi programına girdiğimiz zaman aracın plakasını yılda, günde kaç defa, hangi saatte giriş çıkış yapmış bunu görebiliyoruz. Baktığımızda günde birkaç defa giriş, çıkış yapan araçlar var. Ve bunlar mutlaka bu akaryakıtı getirmek üzerine yapmışlar. Onun için Bakanlar Kurulu kararıyla değişiklik yaptık 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Geçen hafta yayımlandı." -Kilis'te bekletilen İran plakalı TIR'lar- Konuşmasının ardından çalıştaydan ayrılan Yazıcı, daha sonra Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Yazıcı, burada gazetecilerin ''Kilis'te bekletilen TIR'ların durumuna ilişkin sorusunu, ''Teknik bir çalışma devam ediyor. Salı günü oluşturulan bir ekip TIR'lara yüklü emtiayla alakalı inceleme yapılıyor. Yani sonuçta Birleşmiş Milletler kararları kapsamında ve Dünya Gümrük Örgütünün belirlediği ilkeler çerçevesinde sakıncalı birşey varsa ona göre işlem yapılır, yoksa da bırakılır yollarına devam ederler. Şu aşamada o konu ile alakalı kamuoyu ile paylaşacağım herhangi bir durum söz konusu değil'' şeklinde yanıtladı.