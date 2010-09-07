-İRAN PKK'YA AMAN VERMİYOR ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkili operasyonlarında ağır kayıplar vermeye devam eden terör örgütü PKK, İran'dan da darbe yemeye devam ediyor. İran güvenlik güçleri, Kandil'i ve Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarını bombalarken, sınır bölgesinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda da terör örgütüne ağır kayıplar verdiriyor. İran Devrim Muhafızları tarafından hafta başından bu yana Türkiye-İran-Irak sınırında sürdürülen operasyonlarda, silahlı çatışmaya giren ''Seyithan'' kod adlı Alper Fidancı, ''Bedran'' kod adlı Beşir Şahan, ''Rojda'' kod adlı Revşen Avras, ''Aziz'' kod adlı Hasan Nadir, ''Hacı'' kod adlı Sinan Akın, ''Civan'' kod adlı Basri Ayna, ''Nigar'' kod adlı Dilber Felat adlı terör örgütü mensubu 7 kişi ölü ele geçirildi. İran Sınır Güvenlik Birlikleri Komutanı Tümgeneral Rahim Khorşidvand, terör örgütü PKK/PJAK'a yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini açıkladı. Operasyonlarda sağ olarak ele geçirilen ''Gabar'', ''Hebun'', ''Emir'' kod adlı terör örgütü PKK/PJAK mensuplarının ise Devrim Mahkemesi tarafından ''Terör örgütü PKK/PJAK adına bombalı eylemler gerçekleştirmek, cinayet, silahlı gasp ve teröre başvurmak, adam kaçırmak, bölge halkını tehdit etmek, İran'ın ulusal güvenliğini tehdit etmek ve terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapmak'' suçlarından idam cezasına çarptırıldıkları kaydedildi. İran'da ''idam'' cezasına çarptırılan terör örgütü PKK/PJAK mensubu sayısının 30'a ulaştığı bildirildi.