İran: PKK'nın çekilmesi için Tahran ve Bağdat’ın rızası alınmalıydı

Türkiye ile PKK arasındaki geri çekilme anlaşmasına İran’dan ilginç bir tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Arakçı, “PKK mensuplarının Türkiye’den Kuzey Irak’a çekilmesi konusunda Ankara ile PKK arasında varılan anlaşma için öncelikle Tahran ve Bağdat’ın da rızası alınmalıydı” dedi.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın haberine göre Arakçı, Tahran’ın PKK’nın Kuzey Irak’a çekilmesiyle ilgili gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, “Sınırlarda birtakım hareketler olduğunda veya kuvvetler kaydırıldığında, bunlar kesinlikle İran ve Irak gibi merkezi hükümetlerin de onayı alınarak yapılmalıdır” dedi.

İran Dışişleri Sözcüsü, Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olduklarını kaydederek, “PKK’nın çekilmesi konusunda yalnızca Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin onayı alınmış, Bağdat hükümetinin izni istenmemiştir” diye konuştu.