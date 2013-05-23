T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran: PKK'nın çekilmesi için Tahran ve Bağdat’ın rızası alınmalıydı

Arakçı: Sınırlarda birtakım hareketler olduğunda İran ve Irak gibi merkezi hükümetlerin de onayı alınarak yapılmalıdır

23 Mayıs 2013 13:12

Türkiye ile PKK arasındaki geri çekilme anlaşmasına İran’dan ilginç bir tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Arakçı, “PKK mensuplarının Türkiye’den Kuzey Irak’a çekilmesi konusunda Ankara ile PKK arasında varılan anlaşma için öncelikle Tahran ve Bağdat’ın da rızası alınmalıydı” dedi.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın haberine göre Arakçı, Tahran’ın PKK’nın Kuzey Irak’a çekilmesiyle ilgili gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, “Sınırlarda birtakım hareketler olduğunda veya kuvvetler kaydırıldığında, bunlar kesinlikle İran ve Irak gibi merkezi hükümetlerin de onayı alınarak yapılmalıdır” dedi.

İran Dışişleri Sözcüsü, Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olduklarını kaydederek, “PKK’nın çekilmesi konusunda yalnızca Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin onayı alınmış, Bağdat hükümetinin izni istenmemiştir” diye konuştu.

ETİKETLER

irançekilmerahatsızpkk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24