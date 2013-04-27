İran: PKK eliyle Kürt nüfusun İslam inancı silinecek

İran Devlet Radyosu, Batılı güçlerin İslam inanç sistemini Kürt bölgelerinden silmeye, Türkiye'nin de Suriye politikasındaki yenilgisini telafi etmeye çalıştığını öne sürdü.

Tahran Radyosu'nda Türkiye'deki 'Çözüm Süreci' ve PKK'nın 8 Mayıs'tan itibaren silahlı güçlerini ülke dışına çekme kararına ilişkin bir yorum yayınlandı. Yorumda, Murat Karayılan'ın Kandil'de düzenlediği basın toplantısında son bölümde silahsızlanmanın yer aldığı 3 aşamalı çözümden söz ettiği, Amerika, Rusya ve AB ülkelerinden sorunun çözümü için destek istediği kaydedildi. Yorumda, PKK'nın, demokratik konfederalizm, demokratik özerklik, İran, Irak, Türkiye ve Suriye toprak parçalarındaki Kürt bölgelerini özerkleştirme ve daha sonra birleştirme planını sürdürdüğü ifade edilirken şöyle denildi, "PKK, nasyonal sosyalist ve etnik milliyetçi, laik bir ideolojiye sahiptir. Bu nedenle ABD ve AB tarafından desteklenmektedir. PKK yetkilileri, daha önceleri de kendilerini desteklemeleri halinde ABD'nin büyük Ortadoğu planına destek vereceklerini ilan etmişti. PKK ile AKP uzlaşısında; ABD ve AB etkin bir rol oynadı. Batılı güçler bir taraftan PKK'yı terör listesine alıp, diğer taraftan Ankara hükümetini PKK ile uzlaşmaya zorluyorlardı. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PKK terör örgütü elemanlarının silahları bırakıp geri çekileceklerine ilişkin sözleri boşa çıktı. PKK; özgürleşme ve demokratikleşmekten söz ediyor, fakat Kürt bölgelerinde kendinden başka bir örgütlenmeye izin vermedi ve diğer muhalefeti ve özellikle PKK muhalifi Kürtler'i ortadan kaldırdı. Abdullah Öcalan'ı da 'Kürt halkı önderi' ilan ederek, diğer Kürt liderleri tanımadığını gözler önüne seriyor."

'AKP Suriye yenilgisini telafi etmeye çalışıyor'

Yorumda, PKK'nın, ABD'nin Kuzey Irak'taki yakın müttefiki Mesut Barzani'yi övdüğü bölgesel Kürt yönetiminin kontrolündeki bölgede batılı güçlerin tekel kurduğu öne sürülerek şu iddialara yer verildi: "KCK'nın 'Batı Kürdistan-Rojova' dediği bölgede, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan Krallığı'nın desteğindeki terör örgütü 'Özgür Suriye Ordusu', Barzani denetimindeki Kürt Konseyi ve PKK uzantısı PYD'nin işbirliği ve ittifakıyla Suriye ordusuna karşı özerkliğe kavuşmuştur. PKK; 4 parçadan söz etmekte ve bölge ülkelerini işgalci ve sömürgeci devletler olarak nitelendirip, 'Büyük Kürdistan' hayalini kurmaktadır. Bu ham hayal bölge ülkeleri ve milletlerine özgürlük, demokrasi, kardeşlik getiremeyeceği gibi, Kürt-Arap, Azeri-Kürt, Türk-Kürt, Kürt-Fars, İslamcı Kürt ile laik ve aşırı milliyetçi Kürt çekişme ve çatışmasını yaratacak ve ABD ile gerçek sömürgeci ve emperyalist batılı güçlerle Siyonist rejim lehine Ortadoğu'yu parçalama planını gündemleştirecektir. ABD ve AB ile NATO bölge ülkelerini parçalama ve denetim altına almak için Kürtler üzerinde kirli bir oyun başlatmış, PKK gibi etnik milliyetçi ve sol söylemli bir grubu kullanmaya çalışıyor. ABD ile batılı işgalci ve emperyalist müttefikleri İslam birliğini engellemek, bölge milletlerine etnik milliyetçilik ve laiklik dayatmaya çalıyor."

Yorumun son bölümünde Batılı güçlerin Türkiye'deki yaklaşık 20 milyon Müslüman Kürt halkına PKK'yı dayatarak İslam inanç sistemini Kürt bölgelerinden silmeye, bölgedeki anti emperyalist ve anti Siyonist direniş mücadelesini imha etmeye çalıştığı iddia edildi. Türk Hükümeti'nin ise, Batılı emperyalist güçlerin gönlünü almak, Suriye politikası konusunda yenilgisini telafi etmek için bir taraftan Filistin halkının siyonist İsrail rejimiyle sözde gerginleşen ilişkilerini normalleştirdiğini öne sürülen yorumda, şöyle devam edildi:

"Türkiye Hükümeti, diğer taraftan PKK'yı Suriye merkezi hükümetine ve bölge ülkelerine karşı kullanmaya çalışıyor. Nitekim PKK uzantısı Demokratik Toplum Kongresi (DTK) üyesi Aysel Tuğluk, PKK-PYD'nin Suriye'de savaş başlattıklarını, yakında PEJAK-PKK'nın İran'a karşı savaş başlatacaklarını ileri sürdü. AKP hükümeti ayrıca PKK'nın desteğinde Erdoğan'ın başkanlık sistemini Türkiye'de kurmaya çalışıyor. Nitekim Abdullah Öcalan Türkiye'de başkanlık sistemine ve Erdoğan'ın devlet başkanı olması planını desteklediğini bildirdi."