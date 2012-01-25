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Dünya

İran petrol vanasını kapatıyor TAHRAN (A.A)

25 Ocak 2012 21:15

-İran petrol vanasını kapatıyor TAHRAN (A.A) - 25.01.2012 - İran'ın, AB tarafından önceki gün alınan İran'dan petrol ithalatını durdurma kararına, Avrupa'ya petrol ihracatını durdurarak cevap vermeye hazırlandığı bildirildi. İranlı milletvekili Hasan Gafurifard, İran parlamentosunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, Avrupa'ya petrol ihracatının derhal durdurulmasını öngören bir kanun teklifinin İran parlamentosunda görüşülmeye başlayacağını duyurdu. Gafurifard, ''Kanun teklifi, AB'nin İran'a yönelik petrol ambargosu başlamadan önce İran'ın Avrupa'ya petrol ihracatını durdurmasını öngörüyor'' diyerek, bu konudaki parlamento görüşmelerinin 29 Ocak'ta başlayacağını belirtti. İranlı pek çok milletvekilinin, Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek AB'nin İran'a yönelik petrol ambargosu başlamadan önce, AB'ye petrol satışlarının derhal kesilmesi çağrısında bulunduğu biliniyor. AB'ye ihraç edilen petrolün İran'ın tüm petrol ihracatının sadece yaklaşık yüzde 18'lik bölümünü oluşturduğunu belirten milletvekilleri, bu nedenle İran'ın AB'ye petrol ihracatının durdurulmasının olumsuz etkisinin İran'dan çok AB ülkelerinde hissedileceğini savunuyor. İran'a yönelik AB tarafından alınan ambargo kararını şiddetle eleştiren Çin, İran ham petrolünün en büyük alıcısı konumunda bulunuyor.

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