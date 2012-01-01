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Dünya

İran orta menzilli füze denemesi yaptı

İran resmi haber ajansı İrna, Basra Körfezi'nde yapılan askeri tatbikatta, İran'ın karadan-havaya orta

01 Ocak 2012 02:00

T24 - İran resmi haber ajansı İrna, Basra Körfezi'nde yapılan askeri tatbikatta, İran'ın karadan-havaya orta menzilli füze denemesi yaptığını, denemenin başarılı olduğunu bildirdi.
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Mahmud Musavi füzenin 'en son teknoloji ve akıllı sistemlerle yüklü' olduğunu söylüyor. 

Deneme, İran'ın uzun menzilli füze denemesi yaptığıiddiasının, Musavi tarafından yalanlanmasından bir gün sonraya rastlıyor.

İran'ın 10 gün sürmesi planlanan tatbikatı, geçen hafta başladı.

Tatbikat stratejik öneme sahip Hürmüz Körfezi'nin doğusundaki uluslararsı sularda yapılıyor.
Tatbikat, İran'ın nükleer programı nedeniyle Batı ile İran arsındaki gerilimin iyice yükseldiği bir dönemde yapılıyor.

Diğer taraftan, İranlı bilim adamlarının, ülkenin ilk nükleer yakıt çubuğunu ürettiği bildirildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, İran yapımı ilk nükleer yakıt çubuğunun Tahran'ın nükleer araştırma reaktörünün çekirdeğine yerleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, nükleer yakıt çubuğunun içinde zenginleştirilmiş uranyum olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

İran daha önce, uluslararası yaptırımların yakıt çubuklarını yabancı piyasalardan almasına yasak getirmesi nedeniyle yakıt çubuklarını kendisinin üretmek zorunda olduğunu bildirmişti.

Zenginleştirilmiş uranyum içeren nükleer yakıt çubukları nükleer enerji santrallerine yakıt sağlıyor.
İran'ın son mühendislik başarısının, Batı'nın Tahran yönetiminin atom bombası yapma kapasitesi hakkındaki kaygıları artırdığı bildiriliyor.



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